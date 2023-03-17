【殺害胞弟】酒樓雜工涉36刀插死胞弟　被告指死者斤斤計較視母如「垃圾」

▲ 酒樓雜工涉36刀插死胞弟，被告指死者斤斤計較視母如「垃圾」。（資料圖片）

62歲酒樓雜工與同住的60歲胞弟，疑因分擔電費等事宜而爭執，雜工涉36刀插死弟，就謀殺罪今（17日）於高院續審。被告於警誡錄影會面中指，死者對待母親如「垃圾、乞兒」，因母親患初期認知障礙，死者經常罵母親為「懵婆」。被告指父親早已著兄弟平分支付單位水電等開支，死者卻要求「人頭」計。被告形容死者斤斤計較「唔肯蝕抵」，被告承認因自衛而誤殺。

被告卜水強，現年65歲，報稱酒樓雜工。被告否認1項謀殺罪，控罪指，被告於2019年9月25日在香港謀殺卜偉根（60歲）。

控方今於庭上播放被告於案發翌日替警方進行之警誡錄影會面記錄，被告稱父母早於60及80年代分別來港定居，85年父母聯名以約17萬買下快富街案發單位，死者於1990年來港入住，被告則於2013年來港，與父母及死者一家同住，死者妻兒其後遷出單位。

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被告稱於2018年再婚，現任妻子於內地居住，持雙程證來港逗留3個月，主要「服侍我阿媽」。被告稱自父親去世後，母親精神狀態有異，患初期認知障礙，他遂安排妻子照顧母親。被告稱「細佬（死者）兩公婆都唔俾一杯水佢飲」，被告指來港前，「阿媽得一個人，我睇見眼火爆，從來唔當係阿媽，乞兒嚟㗎」。

被告形容與死者一向沒有溝通，他指自己「盡做仔責任」，每月會給母親家用，並會陪同母親覆診。被告指死者來港後從沒有供養過母親，甚至經常罵母親「懵婆」，其兒子亦從不稱呼「阿嫲」。

被告形容死者斤斤計較及「唔肯蝕抵」，被告給予死者一半電費，死者則要求「人頭」計。被告稱父親已吩咐平分支出，死者則堅持「人頭」計。被告稱父親於2015年已口頭吩咐兄弟平分支付水電費等開支，死者認為他「俾得少」，被告則罵死者沒有良心，「你喺阿媽間屋，阿媽都要計，你係咪忤逆」。

被告表示因妻子入住以便照顧母親而多用電，遭死者指責用電過多，被告向警方稱「早啲死好過遲啲死，連阿媽都唔認」。

被告又指死者自從來港定居後，認為自己「好巴閉，睇我唔起」。被告指曾與死者因內地買舖事宜動武，他形容死者「不嬲蝦我」，「下下都話打死我」。被告又指死者曾因內地建屋事宜，「眼紅」父親給予款項建屋。

被告指父親立下平紙，估計將股票及存款等留給死者。被告指母親亦已「立咗平安紙俾我」，被告指母親只擁有涉案單位，稱「我驚佢攞埋，我乜都無」。

案發晚上，被告稱因停電而質問死者，揚言會找師傅維修，死者回應「你試下整」。被告指死者不斷以難聽說話罵他，包括罵他「跛仔」。被告指死者先取刀，他遂入房取刀。被告指死者用刀斬他，他用左手擋，之後「拮過去肚，應該插咗兩下」。被告指兩人稍後一同跌在地上，死者沒有反應，他離開房間後著妻子報警。被告向警方表示不承認謀殺，「我都係自衛，無辦法，係佢話斬死我」。

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記者：林育慧