【美顏教室】中醫師教按5穴位KO口罩肌　兩款養膚食療改善脾虛濕重【內附食譜】

▲ 註冊中醫師林惠賢表示，面部皮膚經常處於悶熱狀態，容易出現暗瘡，就是常見的口罩肌。

在疫情3年多期間，人人也強制戴上口罩，註冊中醫師林惠賢發現不少人也有口罩肌。「因為長期戴上口罩，經常與面部皮膚摩擦，所以造成刺激；同時戴着口罩難免侷促，令被口罩覆蓋的皮膚範圍，經常處於悶熱狀態，容易出現暗瘡，就是常見的口罩肌。」

口罩令解除時正值轉季，天氣變暖及潮濕，皮膚及呼吸道亦會受到影響，容易引發濕疹及暗瘡。現在初春天氣不穩定，時熱時冷而且乾濕不定，皮膚作為身體其中一個重要器官，如果不能適應外在變化，就會出現特殊症狀。雖然不用戴口罩後，林惠賢醫師臨床上發現暗瘡問題有減少和改善，但季節影響下汗腺及皮脂腺分泌相對旺盛，加上角質老化堵塞毛孔，也會形成暗瘡。

▲ 現時可以除下口罩，但要解決面部的口罩肌。（iStock圖片）

皮膚及呼吸道問題

正值流感高峰期，小童、老人家及長期病患者本身抵抗力較差的人士，沒戴口罩的話特別容易呼吸道感染，空氣污染加上濕度不穩，也令氣管受刺激及敏感性咳嗽。潮濕有利塵蟎生長易觸發敏感，而且適逢花季，花粉症可引致喉嚨痛、打噴嚏、鼻水及眼鼻痕癢等問題。林醫師也提醒戴口罩與否取決於個人膚質、體質及生活習慣最適當。

她稱脾胃濕重、肺氣虛弱的人士特別容易有以上問題。「若果人體內濕已經很重，天氣更易誘發症狀。中醫學來說皮膚屬肺部，如果肺氣較弱，適應外在變化的能力自然較差，濕氣就會影響到皮膚，產生痕癢、水泡、脫皮等。有部分人亦會季節性病發，適宜用中醫方法調理身子。」

▲ 正值轉季，除口罩後會有機會引致呼吸道毛病。（iStock圖片）

5大穴位改善膚質

除口罩後女士們要勤力保養皮膚達致美肌，例如卸粧要徹底清潔，減少毛孔堵塞、出現細菌感染而生暗瘡，亦都可以根據季節不同，選用不同水油比例的產品，例如春夏可用少油，冬天則着重保濕的用品。多做面部按摩，能改善面部氣血循環，輕柔的面部刮痧有潔面作用，幫助皮脂腺正常分泌，經絡暢通，減少角質和過多皮脂堆積，廢物自然不會停留，膚質及色澤都能改善。

▲ 這4個穴位能有助收細眼袋，消除黑眼圈、幫助美白等功效。 （受訪者提供圖片）

▲ 三陰交穴位有助健脾祛濕，一般人都可輕輕按摩。（受訪者提供圖片）

以下林醫師介紹了5個有美容功效的穴位，可用刮痧板或使用食指或手指關節位，打圈按摩至有痠脹感為佳，每個穴位大約一分鐘便可。

穴位 位置 作用 1.魚腰穴 位於眉中間 使眼睛肌力提升，減少水腫，有放大眼睛的效果。 2.四白穴 位於瞳孔直望正下方兩手指距離 可以收細眼袋，消除黑眼圈，減淡法令紋。 3.頰車穴 位於耳下，下頜角前上方約一橫指，咬緊牙關時肌肉凸起時出現的凹陷處 可以消腫瘦面，改善面色，使肌膚紅潤有光澤，具清熱功能，亦能減少暗瘡生長，促進淡印。 4.承漿穴 位於頦唇溝正中凹陷處 可以增加面部血液供應，提高新陳代謝，減低色素沉着，幫助美白。 5.三陰交 位於小腿內側，內側腳眼上3吋（4橫指），脛骨內側緣後方凹陷處 雖然是婦科常用的穴位，但男女老幼都可以按摩來健脾祛濕。

護膚祛濕食療推介

另外林醫師亦提醒春天應減少食酸的菜餚，因為酸會令肝氣過盛及收斂陽氣，不利身體氣機運行。

要避免生冷、肥膩食品，例如刺身、甜品、凍飲、太多未煮的蔬菜或生果，亦應少食令脾胃易生濕食物，包括芝士、牛奶、菇類、酒、芋頭、芒果、菠蘿等。她推介了兩款保養皮膚及健脾養胃的食療，適合一般體質的人士，但兩款均不適合正值感冒者飲用。

菊花沙參甘草茶 佛手瓜山藥薏仁湯 材料： 菊花6克、沙參6克、炙甘草6克、水500毫升

做法： 將材料洗乾淨，放進保溫杯，沖滾水焗15分鐘左右，可全日重複飲用

材料： 佛手瓜2個、淮山20克、生熟薏米各15克、白扁豆15克、陳皮1至2片、瘦肉半斤、去核紅棗10枚、生薑2片

做法：

（1）佛手瓜洗淨切塊

（2）淮山、生熟薏米及白扁豆先浸潤一小時。

（3）生薑（可連皮）切約5元硬幣大小，洗淨。

（4）瘦肉洗淨切塊，汆水去血污。

（5）將所有材料放入湯煲90分鐘，加鹽調味。 註：如體質偏寒不宜飲用 作用：行氣化痰，健脾祛濕。適合脾虛濕重、消化不良人士，尤其出現濕重，身重倦、肌肉痠重、不夠精神的情況。

記者：張頌婷