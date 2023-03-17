【美顏教室】中醫師教按5穴位KO口罩肌 兩款養膚食療改善脾虛濕重【內附食譜】
在疫情3年多期間，人人也強制戴上口罩，註冊中醫師林惠賢發現不少人也有口罩肌。「因為長期戴上口罩，經常與面部皮膚摩擦，所以造成刺激；同時戴着口罩難免侷促，令被口罩覆蓋的皮膚範圍，經常處於悶熱狀態，容易出現暗瘡，就是常見的口罩肌。」
口罩令解除時正值轉季，天氣變暖及潮濕，皮膚及呼吸道亦會受到影響，容易引發濕疹及暗瘡。現在初春天氣不穩定，時熱時冷而且乾濕不定，皮膚作為身體其中一個重要器官，如果不能適應外在變化，就會出現特殊症狀。雖然不用戴口罩後，林惠賢醫師臨床上發現暗瘡問題有減少和改善，但季節影響下汗腺及皮脂腺分泌相對旺盛，加上角質老化堵塞毛孔，也會形成暗瘡。
皮膚及呼吸道問題
正值流感高峰期，小童、老人家及長期病患者本身抵抗力較差的人士，沒戴口罩的話特別容易呼吸道感染，空氣污染加上濕度不穩，也令氣管受刺激及敏感性咳嗽。潮濕有利塵蟎生長易觸發敏感，而且適逢花季，花粉症可引致喉嚨痛、打噴嚏、鼻水及眼鼻痕癢等問題。林醫師也提醒戴口罩與否取決於個人膚質、體質及生活習慣最適當。
她稱脾胃濕重、肺氣虛弱的人士特別容易有以上問題。「若果人體內濕已經很重，天氣更易誘發症狀。中醫學來說皮膚屬肺部，如果肺氣較弱，適應外在變化的能力自然較差，濕氣就會影響到皮膚，產生痕癢、水泡、脫皮等。有部分人亦會季節性病發，適宜用中醫方法調理身子。」
5大穴位改善膚質
除口罩後女士們要勤力保養皮膚達致美肌，例如卸粧要徹底清潔，減少毛孔堵塞、出現細菌感染而生暗瘡，亦都可以根據季節不同，選用不同水油比例的產品，例如春夏可用少油，冬天則着重保濕的用品。多做面部按摩，能改善面部氣血循環，輕柔的面部刮痧有潔面作用，幫助皮脂腺正常分泌，經絡暢通，減少角質和過多皮脂堆積，廢物自然不會停留，膚質及色澤都能改善。
以下林醫師介紹了5個有美容功效的穴位，可用刮痧板或使用食指或手指關節位，打圈按摩至有痠脹感為佳，每個穴位大約一分鐘便可。
|穴位
|位置
|作用
|1.魚腰穴
|位於眉中間
|使眼睛肌力提升，減少水腫，有放大眼睛的效果。
|2.四白穴
|位於瞳孔直望正下方兩手指距離
|可以收細眼袋，消除黑眼圈，減淡法令紋。
|3.頰車穴
|位於耳下，下頜角前上方約一橫指，咬緊牙關時肌肉凸起時出現的凹陷處
|可以消腫瘦面，改善面色，使肌膚紅潤有光澤，具清熱功能，亦能減少暗瘡生長，促進淡印。
|4.承漿穴
|位於頦唇溝正中凹陷處
|可以增加面部血液供應，提高新陳代謝，減低色素沉着，幫助美白。
|5.三陰交
|位於小腿內側，內側腳眼上3吋（4橫指），脛骨內側緣後方凹陷處
|雖然是婦科常用的穴位，但男女老幼都可以按摩來健脾祛濕。
護膚祛濕食療推介
另外林醫師亦提醒春天應減少食酸的菜餚，因為酸會令肝氣過盛及收斂陽氣，不利身體氣機運行。
要避免生冷、肥膩食品，例如刺身、甜品、凍飲、太多未煮的蔬菜或生果，亦應少食令脾胃易生濕食物，包括芝士、牛奶、菇類、酒、芋頭、芒果、菠蘿等。她推介了兩款保養皮膚及健脾養胃的食療，適合一般體質的人士，但兩款均不適合正值感冒者飲用。
|菊花沙參甘草茶
|佛手瓜山藥薏仁湯
|材料： 菊花6克、沙參6克、炙甘草6克、水500毫升
做法： 將材料洗乾淨，放進保溫杯，沖滾水焗15分鐘左右，可全日重複飲用
|材料： 佛手瓜2個、淮山20克、生熟薏米各15克、白扁豆15克、陳皮1至2片、瘦肉半斤、去核紅棗10枚、生薑2片
做法：
（1）佛手瓜洗淨切塊
（2）淮山、生熟薏米及白扁豆先浸潤一小時。
（3）生薑（可連皮）切約5元硬幣大小，洗淨。
（4）瘦肉洗淨切塊，汆水去血污。
（5）將所有材料放入湯煲90分鐘，加鹽調味。
|註：如體質偏寒不宜飲用
|作用：行氣化痰，健脾祛濕。適合脾虛濕重、消化不良人士，尤其出現濕重，身重倦、肌肉痠重、不夠精神的情況。
記者：張頌婷