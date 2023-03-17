【時尚速報】UNIQLO《進擊的巨人》UT系列上架　8款tee紀念動畫版最終回

▲ UT《追擊的巨人》系列即日上架。

由日本漫畫家諫山創所打造的作品《進擊的巨人》，於2009年10月號開始連載，並於2021年4月9日結束，漫畫合共139話、單行本34集，在全球累積銷量已超過1億冊，動畫版今年來到最後一季，為了紀念這日子，UNIQLO即日上架《進擊的巨人》UT系列，身為fans的你絕對不容錯過。

作為全球最多人閱讀的一本漫畫，《進擊的巨人》動畫最終季「The Final Season」於2020年12月播出第一部分，第二部分則在2022年1月，而最終回則是剛剛過去的3月3日在Netflix開始播映，fasn真是等了又等。



▲ Tee $99。（圖片品牌提供）

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UNIQLO為了紀念最終回這個大日子，這個系列亦加重份量，合共8款tee，印花圖案大部分全以原著漫畫的分鏡圖為主題，配合精選的場面與經典台詞，當中包括主角艾連．葉卡和米卡莎．阿卡曼的經典台詞，例如「如果不戰鬥的話，就不會贏...」，而且有別於一般UT，無論tee的前後都會印上印花圖案。



▲ Tee $99。（圖片品牌提供）

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其他精采片段包括主角艾連巨人化、超高人氣的里維兵長第一次做出「獻出心臟吧」手勢等場景，全部今日正式上架，身為fans的你似乎一口氣購買數件絕對不是難事。

記者：何偉雄