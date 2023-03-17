【復活節2023】復活節酒店親子Staycation 4大精選　$688起住高級客房+送3層架下午茶

▲ 黃金海岸酒店（酒店提供）

復活節長期即將來臨，唔想同人逼外遊的話，留在香港酒店Staycation也是個好選擇！不少酒店都趁復活節長假推出優惠Staycation限時套票，以下就精選了幾間CP值高之選。

(1) 8度海逸酒店 - 復活節繽FUN住宿之旅

酒店推出「彩蛋慶典．復活節住宿優惠」，可於復活節期間 入住寬敞舒適的高級客房一晚，每晚$688起，以及品嘗復活節繽FUN下午茶，包括有復活節杯子蛋糕、古法焦糖燉蛋、蟹子沙律伴鵪鶉蛋等。

酒店同步推出7日復活節限時快閃優惠，凡惠顧於4月7日至10日雙人復活節繽FUN自助午餐或晚餐，另加$250起即送住宿體驗一晚連甜品烘焙班。於自助午餐或晚餐時段更可免費參加如小丑汽球、賓尼兔曲奇工作坊等節慶活動。

預訂日期︰3月21至27日

訂購連結︰http://bit.ly/3TmoT9e

(2) 帝京酒店 - 復活節住宿計劃

嚐．樂復活節住宿計劃︰入住面積 350 平方呎豪華客房一晚、免費享用花月庭全時段自助晚餐（兩位成人及一位11歲或以下小童用、價值$2,314.4）、Elizabeth Arden 維他命 C 激活煥白膠嚢 60 粒裝及時空彈力緊緻修護眼面體驗裝換領券一張等。有效期為4月6日至4月10日，每房每晚$2,750起、須另加一。

瀛．樂復活節住宿計劃︰入住面積 350 平方呎豪華客房一晚、免費享用香田日式料理餐廳復活節家庭餐（兩位成人及一位11歲或以下小童用、價值$1,086.8）Elizabeth Arden 維他命 C 激活煥白膠嚢 60 粒裝及時空彈力緊緻修護眼面體驗裝換領券一張等。有效期為4月6日至4月10日，每房每晚$2,100起、須另加一。

訂房電話：2928 8822

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(3) 帝樂文娜公館 - Be a Dreamer 小小夢想家復活節特別版

酒店王牌住宿「Be a Dreamer 小小夢想家」推出復活節限定版，包括有大受家長讚賞的藏寶遊戲「超現實遊蹤」、小小甜品師工作坊、小小調酒師工 作坊及小小實驗家等。住客更可選擇與加拿大獲獎兒童餐具品牌 Marcus & Marcus聯乘設計的特色親子主題客房，房內換上充滿童趣的The Little Karoos布置，並設置特色兒童投影燈，以及小童專屬的Mar cus & Marcus迎賓禮物套裝等，小朋友最開心。

住宿優惠的入住期為4月1日至30日，每晚$1188起，享有Marcus & Marcus朋友主題客房，兼享$500餐飲消費額於入住期間到酒店餐廳FINDS及酒吧Dada Bar + Lounge使用，以及免費兩位成人及兩位小童於酒店餐廳FINDS享用早餐。

訂房電話︰3763 8880

(4) 黃金海岸酒店 - 繽紛復活節親子住宿計劃

酒店由4月1日至4月16日推出繽紛復活節親子住宿計劃，房價每晚由$1,850元起，優惠包括︰

入住豪華海景客房住宿一晚

兩位成人及一位小童早餐

復活節禮物一份

參與酒店鯊魚冒險島內的尋蛋遊戲一節

入住當日4:30pm參與設於黃金海岸鄉村俱樂部．遊艇會對出之黃金海岸大草地舉辦的黃金海岸跳跳紮紮親子尋蛋樂一節（只適用於4月7至10日入住）

8折優惠參與烘焙或陶藝工作坊一節 ▼ 點擊圖片放大 +2

訂房電話︰2452 8833