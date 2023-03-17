【日本賞花】春日茨城賞花季開催　必遊日本3大名園唯美梅花祭【內附地址】

▲ 港人未必聽過偕樂園，這個日本3大名園之一，在日本人心目中有很重要的地位。

踏入3月初春，日本花季正式開鑼，各種花卉爭相綻放。上星期梅花剛剛滿開，記者來到茨城縣捉緊最後的尾巴，到訪日本3大名園偕樂園，在梅花祭尾聲時看到紅粉花海，就當自己賞了一個早櫻吧！

踏入春天的日本，除了有河津櫻盛開，同時也是梅花季，大街上或各商場及百貨，都開始用上浪漫的粉紅色調作裝飾，迎接花季的來臨。茨城縣偕樂園的梅花祭更是關東地區一大盛事，已有過百年歷史，不少人專誠過來賞花及打卡，人氣程度不遜櫻花。

▲ 每年 2 月至 3 月在偕樂園舉行的水戶梅花祭，3,000 棵梅花剛剛燦爛盛開。（張頌婷攝）

日本3大名園

茨城縣屬關東地方北部，距離東京約兩小時車程，最著名的景點有國營日立海濱公園，滿地波波形掃帚草的畫面為人熟悉。港人未必聽過偕樂園，這個日本3大名園之一，在日本人心目中有很重要的地位。

偕樂園位於茨城首府水戶市，在1842年由水戶藩第九代藩主德川齊昭下令建造，庭園以往於特定日子開放給平民，與百姓共享美景，因此命名「偕樂園」。這種不分階級的精神延續至今，因此是名園中唯一免入園費，但只限茨城縣民，而且在梅花祭期間亦同樣收費。偕樂園後來更和旁邊的千波公園合併，面積達300公頃，成為全球第二大的都市公園。

▲ 步道兩旁種有大量的梅花樹，營造不同色澤形態的花海。（張頌婷攝）

三千梅花盛開

偕樂園以表現「陰」、「陽」兩個感官世界而設計，梅林處於「陽」面，園中擁有100品種以上、共3,000株梅花。每年2月下旬到3月下旬舉行盛大的水戶梅花祭，都有不少本地人及遊客前來賞花。梅花品種繁多，顏色、形態及香氣各有特色，有些早開的品種甚至於12月已盛放，花期比櫻花更加長。

園內的步道兩旁種滿各式各樣的梅花，雖然未能似賞櫻般可以坐在樹下野餐，不過走進梅花隧道，粉紅、雪白及紫紅交錯，也甚為浪漫。花瓣一串串的非常密集，一陣風吹過漫天花瓣飄逸，似櫻吹雪般的效果，夢幻而震撼。

▲ 梅花約在 2 至 3 月盛開，花瓣較櫻花圓渾。（張頌婷攝）

名木各有美態

園中的「水戶六名木」不能錯過，包括白色大型梅花「月影」、白色重瓣花蕾帶粉紅的「虎之尾」、記念德川齊昭的粉紅雞蛋形花瓣的「烈公梅」、白色重瓣中型的「白難波」、單層淡粉紅的「柳川枝垂」及大型深紅色的「江南所無」。

賞花後走到另一面「陰」的世界，經過一片翠綠的孟宗竹林，共有1,000棵竹樹，為日本最大竹林，另一邊亦有滔天巨杉，甚有氣勢。穿越充滿歷史感的好文亭表門，就會來到以梅花的日文別稱「好文木」而得名的好文亭。3層木造的傳統建築是德川齊昭設計，經過多次裝修重建而成，室內每間房門都繪上植物，走到頂樓更可飽覽梅花林及千波湖美景。

雖然今年梅花季已接近尾聲，園內有一棵左近之櫻可賞，亦有吐玉泉、南崖之洞窟等多個景點，單是在園內走走，也能感受濃厚的日本傳統風情。

▲ 烈公梅的樹幹如拱門一樣，神態突出，花瓣呈粉紅色。（張頌婷攝）

▲ 好文亭為傳統日本藩主大宅，曾多次被破壞，經過修復後回復原貌。（張頌婷攝）

▲ 孟宗竹林的竹樹粗壯高大，走在樹下感到一陣清爽氣息。（張頌婷攝）

偕樂園

地址：茨城縣水戶市常磐町1-3-3

電話：+81-29-244-5454

開放時間：2月中旬至9月30日6am-7pm，10月1日至2月中旬7am-6pm

入場費：成人300日圓（約18港元），小童150日圓（約9港元）

魚市場平食海鮮

來到日本大吃海鮮魚生是常識吧！那珂湊漁港是日本東岸重要的漁獲運銷中心，其魚市場規模及漁獲不輸築地市場。而且更是充滿叫賣聲的真正濕貨市場，雖然作為遊客未必能買回家，但看到漁販們積極介紹推銷，充滿活力及氣氛。

那珂湊魚市場每年都會吸引超過100萬名遊客前往，海鮮檔放滿各種新鮮漁獲，茨城縣海洋集太平洋的暖流和寒流，因此海產量豐富，盛產平目魚、鮟魚康魚、白飯魚、鰹魚及鹿島灘大蜆等。魚市場有一檔燒海鮮，亦有數檔即開即吃的生蠔，叫人食指大動！

市場2樓及旁邊的大樓，設有多間海鮮餐廳，可以安坐慢慢吃。海鮮丸選擇豐富，名物包括地魚炙燒丼、雜錦​漁師飯等，還有烤生蠔、帆立貝、鮟魚康魚肝及白子等各種料理，價錢比東京更加相宜，絕對值得來大吃一頓豐盛的海鮮大餐。

▲ 那珂湊魚市場熱鬧有生氣，有多檔生猛海鮮。（張頌婷攝）

▲ 即叫即開的生蠔檔最受歡迎，只需 800 日圓（約 47 港元）一大隻。（張頌婷攝）

▲ 現時茨城水域盛產的海貝，在餐廳限量發售，質感爽脆帶海鮮味。（張頌婷攝）

那珂湊魚市場

地址：茨城縣Hitachinaka市湊本町19-8

無限任吃士多啤梨

茨城縣是日本農業大縣，農業產值僅次於北海道和鹿兒島，為日本全國第3名，不過農產品卻少有出口至香港，因此一場來到，不能錯過到訪當地的農場及果園。多次獲農業大獎的深作農園，自1980年代已開始耕作，現在主理人來到第六代，更自設甜品店及年輪蛋糕店，成為一大話題。

農場冬天種植士多啤梨，夏天則有哈密瓜，亦有番茄、蘿蔔等蔬菜。主理人更相當慷慨，首創沒有時間限制、亦不需預約的士多啤梨採摘活動。園內有多款茨城縣引以為傲的品種，包括最受歡迎、酸甜度平衡的Love Song、酸味突出的King Berry以及柔軟大粒的Hina莓，成人每位1,500日圓（約88港元）起，難怪不少當地人盡情放題任食！

▲ 園內士多啤梨較細粒，現場設有商店發售大粒而形狀完好的盒裝士多啤梨。（張頌婷攝）

▲ 士多啤梨形的年輪蛋糕很受歡迎，曾多次獲獎，每日很快售完。（張頌婷攝）

深作農園

地址：茨城縣鉾田市台濁沢 361

電話：+81-291-39-8560

營業時間：9am-5pm

旅遊 Info

簽證： 持香港特區護照及BNO可免簽證入境，出發前7天曾逗留中國內地需進行新冠病毒檢測。入境前可預先填寫Visit Japan Web方便過關。

貨幣： 100日圓約兌5.86港元

機票： 國泰航空、日本航空、HK Express、香港航空等有航班直飛東京，國泰航空來回票價由7,375港元起。

記者：張頌婷