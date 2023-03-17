【簡約公屋】首批涉149億元簡約公屋項目獲財委會通過　江玉歡投唯一反對票拒再評論

▲ 房屋局局長何永賢。（曾耀輝攝）

立法會財委會晚上通過首批簡約公屋項目撥款，涉149億元。項目獲58人支持，選委界江玉歡反對，實政圓桌田北辰棄權。

江玉歡回應TOPick查詢時表示，已用反對票反映了自己對項目的意見，無其他意見，之後亦不會再評論此事。

房屋局局長何永賢在開場發言時形容，簡約公屋的挑戰巨大，但「我哋無得選擇唔做」。

簡約公屋使用期限是5年，會上多位議員關注簡約公屋重用價值，何永賢表示，簡約公屋的組件設計以使用50年為標準，預計可重用2至3次，參考「南昌220」過渡性房屋項目，組件使用2年多後，當中95%仍可重用。

▲ 簡約公屋示範單位。（房屋局圖片）

自由黨李鎮強建議，將拆卸重用組件列入招標條款，何永賢表示，有關拆卸搬遷費用為不可預計費用，如果加入招標文件，有機會令標價提升。

新思維狄志遠則表示，簡約公屋和過渡性房屋目標一樣，不希望兩者造成惡性競爭。建測規園謝偉銓亦希望局方繼續做好過渡性房屋。

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記者：林曉君、關景騰