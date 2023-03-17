【明星育兒】花1.6萬請人上門幫細仔打針　陳凱琳富養3子讀名幼年學費13萬

▲ 陳凱琳重視3名兒子的成長和教育，樣樣都要最貴最好。（IG圖片）

53歲鄭嘉穎與31歲陳凱琳（Grace）自2018年結婚後4年抱3，細仔Carlos剛於今年1月出世，Grace不時在社交平台分享兒子生活點滴，可以見到Grace夫婦十分疼愛孩子，吃穿用度都是最好，用數千元的名牌BB床和小朋友櫈，近日更找護士上門為Carlos打針，此服務計劃需收費逾萬元。

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Grace在一月公布生了細仔後未有閉關休息，反而頻頻接job，如此勤力賺錢，皆因3個仔的洗費都不少。昨日（16日）Grace上載了兩個月大細仔Carlos吞口服疫苗的照片和影片，她抱住Carlos七情上面地吸引他注意，另一邊護士就餵Carlos吞口服疫苗，Carlos全程眼甘甘望住媽媽，在完全沒有哭鬧的情況下就服食了疫苗。

▲ Grace抱住兩個月大的細仔。（IG圖片）

她表示，近日自己要同時處理太多事情，感到不知所措，但她知道當自己做不來也可以求助，因此決定請人上門為Carlos打針，她大讚護士溫柔有耐性，

我不但因為他得到了很好的照顧而感到放心，而且還可以節省時間。

據提供服務的診所官網顯示，診所提供不同注射疫苗服務，其中最貴的計劃高達$16,500，提供上門注射11針疫苗及3劑口服疫苗，家長毋須帶BB到健康院覆診打針。

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Grace表示，細仔服食疫苗後，就回到床上小睡一會，之後化身書僮，陪兩位哥哥溫書。從照片可見，Carlos的BB椅擁有人體工學設計，而且座板可以上下前後調節，變成睡籃睡得舒適。據官網題示，成長椅價值近$2,200，加上近千元的初生嬰兒套件，整套需要逾$3,000。而大仔和二仔各自擁有的私家櫈，每張亦逾$2,000。不過，見到Grace在IG標註了診所及兒子所用傢俬品牌專頁，估計是有獲得贊助。

讀國際幼稚園年學費13萬

鄭嘉穎和陳凱琳十分重視孩子的教育，從小安排大仔Rafael入讀多多國際幼兒園暨幼稚園（Tutor Time International Nursery & Kindergarten）旗下的Playgroup。Rafael的語文能力不俗，鄭嘉穎曾曬出Rafael用普通話數1至10的短片，他大讚兒子的普通話比自己還要好。

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其後Rafael一路升讀多多的幼稚園部，二仔Yannick也跟著入讀同校。多多採用英語及普通話雙語教學，課程著重啟發小朋友的創作力、解難能力、社交能力及培養批判性思考。

多多早於1988年在美國佛羅里達州成立，2001年來港辦學，並成為香港首間引入美式英語及普通話雙語幼兒園暨幼稚園。多多現時在港有4間分校，分別位於九龍塘、北角寶馬山、半山及元朗。前3間分校的學費相近，全年學費逾13萬元，每月繳付逾1.1萬元。而元朗分校收費較低，全年學費約10萬元。

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責任編輯︰林愛娜