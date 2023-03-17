【兒童健康】口罩令解除孩子還戴不戴口罩？　傳染病科醫生提供兒童健康貼士

▲ 小朋友戴唔戴口罩？部分傳染病未有疫苗防護，家長宜適時讓小朋友戴口罩。（iStock圖片）

自3月初全面取消口罩令，室內室外甚至乘搭公共交通工具也不需要強制佩戴口罩。不過，放寬近一個月，學校相繼有零星的上呼吸道和腸病毒爆發，小朋友抵抗力未成熟發展，現在除下口罩，究竟是否適合？

香港港安醫院（司徒拔道）感染及傳染病科醫生黃天祐指出︰「最重要的還是看幾個數字︰感染和重症數字，以及我們地區的新冠疫苗接種率。自從3月解除口罩令，感染和重症數字未有大幅度的反彈，而且第三針的數字亦達到83%，加上第五波疫情已有高達數百萬人口感染，建立了足夠的免疫屏障，解除口罩令是合適的做法。有些小朋友肺功能較弱，如果長時間戴口罩會影響呼吸，在戶外走動時，應該除下口罩，呼吸新鮮的空氣！」

▲ 感染及傳染病科醫生黃天祐指本港有足夠免疫屏障，解除口罩令是合適的做法。（受訪者提供）

兒童傳染病加強預防

他續稱，隨着口罩令解除，香港與各地通關，旅遊亦頻繁起來，變種的新冠病毒傳入香港的可能性未能排除。另外，雖然香港的流感季節已過，但其實流感一年四季在全球不同溫度的地區都有個案，就像鄰近地區如台灣和國內，近月亦有流感爆發。

在香港，近兩星期學校亦有小型的呼吸道和腸病毒爆發。「學校一般有防疫指引，家長毋須過分擔心。如小朋友仍在幼兒階段，家長未來數個月仍需提高警覺。在人多擠迫的室內空間，例如大公共交通工具，為子女戴上口罩，是明智之舉。」此外，也應注意：

不能不防其他傳染病︰流感、手足口病、諾如病毒、水痘、麻疹、腮腺炎、肺炎鏈球菌、百日咳等，都是影響兒童的傳染病，為了加強防護，政府的「香港兒童免疫接種計劃」都有為兒童免費施打。不過，輪狀病毒則未有納入接種計劃，而手足口病和諾如病毒，現時未有疫苗防護，家長需特別注意。

加強流感防護︰流感是常見的呼吸道疾病，易於傳播。症狀包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、頭痛、肌肉疼痛和疲勞等，嚴重者更會出現呼吸困難和肺炎等併發症。每年接種季節性疫苗是有效的預防方法，流感疫苗接種率一向偏低，而不少國家正在積極研發對抗流感與新冠的混合疫苗。如果研發成功，日後家長可安排小朋友接種一種疫苗，同時加強預防新冠和流感。

▲ 從疫情學習到的衞生防護措施如勤洗手、保持環境衞生等均值得維持。（iStock圖片）

手足口病即將進入高峰期︰一般好發於4至7月，10月至12月亦有機會出現較小型的高峰。由腸病毒如柯薩奇病毒和腸病毒71型引起，其中腸病毒71型更較有可能引致嚴重併發症，如病毒性腦膜炎、腦炎及類小兒麻痺症癱瘓等，甚至死亡。

除一般症狀如發燒、疲倦和喉嚨痛外，小朋友的舌頭、牙肉以及口腔兩側可能出現疼痛的水疱，形成潰瘍。另外，手掌及腳掌，甚至臀部或生殖器亦會有機會出現紅疹。

諾如病毒學校有零星爆發︰前稱諾沃克類病毒，可引致急性腸胃炎，亦是食物中毒的常見成因，通常與食用未經煮熟的貝殼類海產有關。此外，病毒可通過接觸污染的表面感染，例如在人多聚集的地方，如學校、安老院舍、酒店及郵輪等，偶然會有急性腸胃炎爆發。

衞生防護抵抗疾病

雖然香港正步入復常，但從3年疫情學習到的衞生防護措施值得維持，避免細菌和病毒乘虛而入。

個人衞生︰提醒小朋友保持雙手清潔。觸摸口鼻或眼之前；觸摸扶手或門把等公共設施後；咳嗽或打噴嚏後，應該徹底清潔雙手。如沒有洗手設施，應使用酒精搓手液。

環境衞生︰使用1比99 稀釋漂白水定期清潔和消毒常接觸的表面，如傢俬、玩具和共用物件，待15至30分鐘後，用水清洗並抹乾。如有嘔吐或分泌物，便要使用1比49稀釋漂白水。

小心進食︰小朋友應避免進食沒有烹煮的食物，如貝類海產，特別是生蠔，或是預製或預先包裝的沙律。

記者：李越樺