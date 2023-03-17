【特首訪京】李家超與人民銀行行長易綱會面 探討人民幣國際化等議題 政治 17:15 2023/03/17 分享： 分享： 熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言 ▲ （資料圖片） 特首李家超繼續訪京行程，今日下午與中國人民銀行行長易綱會面，雙方就深化內地與香港金融市場互聯互通、香港債券市場發展、人民幣國際化等議題進行了深入探討。 HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7 hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 責任編輯：林曉君 相關文章 【特首訪京】港府和科技部簽合作協議 部長王志剛：未來會支持香港承擔更多國家科研項目 15:09 2023/03/15 【特首訪京】港府和科技部簽合作協議 部長王志剛：未來會支持香港承擔更多國家科研項目 【特首訪京】李家超今拜訪科技部、文旅部、商務部 感謝海關總署大力支持通關 22:14 2023/03/15 【特首訪京】李家超今拜訪科技部、文旅部、商務部 感謝海關總署大力支持通關 【特首訪京】李家超拜訪外交部、教育部、公安部 秦剛︰繼續支持、指導香港做好涉港外交工作 15:44 2023/03/16 【特首訪京】李家超拜訪外交部、教育部、公安部 秦剛︰繼續支持、指導香港做好涉港外交工作 你可能感興趣 【特首訪京】港府和科技部簽合作協議 部長王志剛：未來會支持香港承擔更多國家科研項目 15:09 2023/03/15 【特首訪京】港府和科技部簽合作協議 部長王志剛：未來會支持香港承擔更多國家科研項目 【特首訪京】李家超今拜訪科技部、文旅部、商務部 感謝海關總署大力支持通關 22:14 2023/03/15 【特首訪京】李家超今拜訪科技部、文旅部、商務部 感謝海關總署大力支持通關 【特首訪京】李家超拜訪外交部、教育部、公安部 秦剛︰繼續支持、指導香港做好涉港外交工作 15:44 2023/03/16 【特首訪京】李家超拜訪外交部、教育部、公安部 秦剛︰繼續支持、指導香港做好涉港外交工作 易綱 中國人民銀行 香港 人民幣 金融 人民幣國際化 李家超 銀行 互聯互通 中國