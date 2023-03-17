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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
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【特首訪京】李家超與人民銀行行長易綱會面　探討人民幣國際化等議題

政治 17:15 2023/03/17

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（資料圖片）

特首李家超繼續訪京行程，今日下午與中國人民銀行行長易綱會面，雙方就深化內地與香港金融市場互聯互通、香港債券市場發展、人民幣國際化等議題進行了深入探討。

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責任編輯：林曉君

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