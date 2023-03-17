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【2023 Art Basel】首度走出展場將藝術延伸社區展出　Awol Erizku《重力》進駐太古廣場

休閒消費 15:46 2023/03/17

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

太古廣場現正展出全球首次亮相的《重力》，是巴塞爾藝術展香港展會 (Art Basel Hong Kong) 首度延伸「藝聚空間」（Encounters）展區到展會場外。（商場提供）

欣賞藝術品，並不一定要走到博物館的。太古廣場現正展出全球首次亮相的《重力》，同時標誌著巴塞爾藝術展香港展會 (Art Basel Hong Kong) 首度延伸「藝聚空間」（Encounters）展區到展會場外，讓藝術愛好者及大衆，沉浸於各種多源獨特的藝術體驗，藉此持續促進社區內的藝術與文化交流，並鼓勵大眾將藝術融入日常生活中。是次於太古廣場內空間展示《重力》，正是邀請觀賞者走出日常規範，共同探索藝術的多樣化。

由美國洛杉磯知名概念藝術家安沃 ‧ 艾力克 (Awol Erizku) 創作的《重力》為巴塞爾藝術展香港展會「藝聚空間」展出的14件大型藝術裝置内其中一件作品。今年將以「此時．當下」(“This present, moment”) 為主題，由悉尼 Artspace 行政總監兼第59屆威尼斯雙年展澳洲館策展人Alexie Glass-Kantor策展。

知名概念藝術家安沃‧艾力克 (Awol Erizku) 創作的《重力》為巴塞爾藝術展香港展會「藝聚空間」展出的14件大型藝術裝置内其中一件作品。（商場提供）

十米高的雕塑《重力》以圖坦卡蒙國王為藍本，被譽為全知全能及智慧的象徵，其影響力從古至今均無容置疑。玩味十足的作品透過古代的人和事，探索永恆和存在的意念，將深深吸引參觀者駐足細看。

艾力克是一位跨界藝術家，以其獨到的視覺語言及出眾的圖像表述著稱，作品泛從城市文化至藝術史經典均可成為其創作泉源。艾力克邀請參觀者走進《重力》內的隧道，透過分享他於旅途上足跡，與觀眾參與獨一無二的互動體驗，繼而沉浸於他的靈感世界中。

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不期而遇的藝術時刻 –《重力》藝術裝置展

日期：即日至4月2日
時間：上午10時至晚上10時
地點：金鐘太古廣場 L1層Park Court
備註：提供3種語言的語音導航

編輯：葉翠華

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