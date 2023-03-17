【法律執業者條例】林定國指適用範圍不宜太狹窄　強調覆核機制無追溯力

▲ 林定國(中)澄清，覆核機制，是不會適用於立法修訂生效前已經提出的或被法院處理的申請。(梁偉榮攝)

政府建議修訂《法律執業者條例》，海外律師參與國安法案件須先取得行政長官證明書，條例適用於所有涉及國家安全的案件，包括刑事、民事以至司法覆核案件等。有議員關注範圍是否定得太闊，律政司司長林定國表示，若將範圍定得太窄，會遺漏一些會觸及國安的案件，司法覆核也是民事案件之一，可能觸及國安因素。修訂建議加入覆核機制，即在特首向海外律師發出證明書後，如有新證據發現案件涉及國家安全，仍可覆核個案，林定國澄清覆核機制不具追溯力。

立法會司法及法律事務委員會今日討論《法律執業者條例》，大律師公會主席杜淦堃指，民事案或其他一些案件亦可能受到條例影響，因此在條例中，對於國家安全的定義非常重要，期望當局在條例草案中會有清晰指引。

▲ 大律師公會主席杜淦堃(左)指，在條例中，國家安全的定義非常重要。(梁偉榮攝)

選委界立法會議員謝偉俊指，「一些同性戀權利、平權、牽涉到社會輿情的問題，都屬於國家安全範疇，如涉知識產權、金融體制牽涉到經濟安全問題」，而且設「申請前甄別程序」及「覆核機制」等多重關卡。他質疑範圍是否定得太闊，形容修例表面上並非「一刀切」限制海外律師參與國安案件，但實際上「密不透風」。

▲ 謝偉俊質疑範圍是否定得太闊。(梁偉榮攝)

律政司司長林定國解釋，「釐定適用範圍時不能太狹窄，否則會遺漏一些會觸及國安的案件。」他舉例，司法覆核也是民事案件之一，行政機關可能為了維護國家安全，執行現行法律上賦予的行政權力作出決定，決定有可能受法律挑戰，那些並非刑事案件，但很明顯案件涉及議題是會觸及國安因素。

修訂建議，規範海外律師以專案認許方式來港參與涉及國家安全案件的訴訟，以逐案處理方式審批。香港律師會和香港大律師公會都認同逐案處理方式，但法律界議員林新強認為，應該一刀切禁止所有海外律師參與涉及國家安全的案件。林新強指《港區國安法》以中文撰寫，沒有法定英文譯本，不適宜海外律師參與。

林定國不認同只有熟悉中文的人才可參與國安案件訴訟

林定國回應指，逐案處理方式，更符合人大常委會的釋法精神，亦更具彈性。他不認同只有熟悉中文的人士才可參與國安案件訴訟，《港區國安法》法例實施以來，有不少重要案件，均以英文審訊，不熟悉中文的律師甚至法官有份參與，並撰寫判詞，有很大貢獻，同時亦有助加深英語地區人士對《港國安法》的準確理解。

修訂建議加入覆核機制，即在特首向海外律師發出證明書容許參與國安案件之後，如有新證據發現案件涉及國家安全，或有新的、之前未被考慮的國安因素，法庭或律政司司長認為有必須重新檢視特首發出的證明書，就要向特首提出。

新民黨立法會議員容海恩關注，新法例會否涵蓋現有案件的進行。

▲ 容海恩關注，新法例會否涵蓋現有案件的進行。(梁偉榮攝)

民建聯立法會議員周浩鼎認為，這次條例修訂有預計一種情況，原來不涉任何國家安全的民商事的案件，萬一在過程中突然出現或演變成有牽涉國家安全的狀況，原來委聘海外律師的安排，也應當向行政長官申請證明書。他指，當局有責任要確保該海外律師在前期工作中，若牽涉取得國家安全的信息及對他的保密規範約束得以確保。

▲ 周浩鼎指，當局有責任要確保該海外律師在前期工作中，若牽涉取得國家安全的信息及對他的保密規範約束得以確保。(梁偉榮攝)

林定國澄清，整個建議是一套新系統，覆核機制，同樣是不適用於立法修訂生效前已提出的或被法院處理的申請。

林定國：修訂只適用於修改生效後的申請

林定國會後被追問如何處理黎智英案，他重申，當局建議的修訂只適用於修改生效後的申請，至於已發生的事情或個別的個案，他說不適宜、亦不打算評論。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥