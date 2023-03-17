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【超市大搜查】食用色素E150c可產生致癌物　13款不含色素0添加豉油

食用安全 15:51 2023/03/17

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

食用色素E150c可產生致癌物，13款不含色素0添加豉油。

豉油是煮食必備的調味料，但不少豉油會加入色素、增味劑、防腐劑等添加劑，而部分豉油所用的醬色III（E150c）、醬色IV（E150d），可能會產生致癌物。TOPick檢視市面上常見的豉油，找出13款不含色素、真正0添加的豉油名單。

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消委會曾指出，部分醬油所用的醬色III（E150c）、醬色IV（E150d），在製造過程中，因銨類化合物與碳水化合物在高溫高壓下反應，可能產生污染物4-甲基咪唑，而這污染物被世衛列為2B級致癌物。經老鼠實驗，長期進食過量的4-甲基咪唑會致癌，但世衛聯合食物添加劑專家委員會指一般食用份量不會對人類造成健康問題。

除了色素外，其實不少豉油都添加了增味劑、防腐劑等，讓原本可以純天然製造的豉油，添加了其他成份。TOPick檢視市面常見豉油，整合出13款不含色素、0添加的豉油名單：

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加拿大註冊營養師曾欣欣曾接受TOPick訪問時指，釀造天然豉油只有4種主要成分，包括大豆（黃豆）、鹽、水及小麥粉，不含添加化學成分。她提到，豉油的鮮味在於大豆，而不是鹽：

當留意成分標籤時，大豆排序比鹽較前，表示豉油中大豆比鹽多，是一支較好的豉油。

消委會指，焦糖色素即醬色，是深棕色至黑色並有焦糖氣味的液體或固體，可使食品呈棕褐色。其中，醬色III（E150c）和IV（150d）在製造過程中，因銨類化合物與碳水化合物在高溫高壓下反應，可能產生污染物4-甲基咪唑（4-MEI）。

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責任編輯：羅嘉欣

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