耀中「探險家體驗日」  慶祝將軍澳校舍正式開幕

耀中國際學校將軍澳校舍位於將軍澳市中心，開辦半日及全日制的嬰幼兒學習、兩歲、三歲及四歲課程，校園所有設施和學習空間已全面啟用。3月25日，將軍澳校舍將舉辦開幕典禮暨體驗日，大家聚首一堂的同時，孩子不但可以好好從遊戲中學習，家長亦可深入了解耀中獨特的幼兒教育課程。

▲ 親子時刻

校舍佔地達2萬平方呎，提供足夠的開揚空間讓孩子盡情探索，從而培養他們的信心及安全感。寬敞的校舍除了讓孩子能夠自由伸展及發掘新奇事物，建構緊密人際關係，更可塑造一個多元化的學習共同體。

特色：

- 小小山洞(午睡空間)

- 閱讀花園

- 開放活動空間

- 角色扮演空間

- 音樂房

- 圖書館

- 創意工作間

▲ 校舍佔地達2萬平方呎設有樹屋

▲ 耀中國際學校將軍澳校舍

優質環境：

耀中關心幼童成長，一直以安全及健康為前提。在打造優質學習環境時，為確保空氣質素合乎標準，耀中為將軍澳校舍進行室內空氣質素檢測以達到環保署的要求，並採用符合國際安全標準的傢具。同時，更會選用具有國際權威認證及由香港「綠材環評」發出認證的環保油漆，能殺滅細菌及淨化甲醛及甲苯等有害污染物。

課程特色

耀中幼兒教育課程在香港歷史悠久，更屢次開創先河。透過全球教育研究，耀中的資深教職員為孩子制訂革新、與時並進及均衡的課程，我們相信每個孩子都是獨特的，並應該追求自己的個人歷程，在兒童發展的關鍵範疇中成長：

• 情感、個人及社會

• 溝通及讀寫能力

• 解難及推理能力

• 明白世界知識

• 體能發展

• 創意發展

耀中創設激發孩子思維、以孩子為中心及遊戲為本的英中雙語學習環境，由雙教師培育孩子。四歲班小提琴課程讓孩子在年幼時就喜歡音樂，訓練腦部和手眼協作能力，老師為每個孩子建立個人履歷表，記錄孩子在探索中的成長歷程。

為推動家校合作，耀中為父母、祖父母及看護人舉辦有趣的工作坊並作為課程的一部份。

耀中的教室和教師為孩子們提供各種豐富的日常成長與探索機會。在安全的校園環境內，孩子們根據自身的興趣喜好及好奇心，每天都有更多的時間遊戲玩耍。根據學生在現實生活中的興趣，教室也會精心佈置設計成有利於學生學習的環境。耀中幼稚園學生創作自己的藝術、音樂、舞蹈作品，也會通過自己的建築、設計作品和動作來表達自己的創意及智慧。

體驗日精彩活動

探險家體驗日

- 開幕禮剪綵儀式， 出席者包括教育總監及行政校長、幼教部外籍校長、幼教部華籍校長、幼教部華籍主任及幼教部外籍主任

- 科學與科技遊戲：探索恐龍骨和火山爆發原理

- 各式各樣的創意和解難活動，讓孩子盡情發揮無窮想像，投入連串驚喜的歷險之旅

- 機械小蜜蜂：為機械小蜜蜂設定路線，令牠們無處可逃

▲ 耀中探險家體驗日

是時候與小探險家整裝待發，展開歷險之旅！我們誠邀您參與「探險家體驗日」及慶祝將軍澳校舍正式開幕，共度歡樂時刻。您亦可向多位幼兒教育專家了解孩子如何從遊戲及獨特的生成課程中學習和成長。

探險家體驗日讓一眾好奇寶寶在寬敞的走廊和開放式玩樂空間裡盡情想像、創作及試驗。小探險家可探索恐龍骨、火山爆發及神奇史萊姆，發揮他們無窮無盡的創意和解難能力。您更可為機械小蜜蜂計劃指定路線，令牠們無處可逃。對光影感興趣的小探險家不能錯過光與影的藝術世界，為您帶來嶄新的光感體驗。

▲ 光影探索地帶

我們熱切期待您和小探險家踏上歷險旅程，細心探索將軍澳校園裡每個有趣角落！

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(特約)