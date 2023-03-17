視障跑手梁小偉帶導盲犬辦感謝宴　黃劍文難忘黑暗跑步體驗

▲ 黃劍文、陳明憙等跟導盲犬合照。

歌手唐韋琪（Vikki）、陳明憙（Jocelyn）、陳凱彤（Lillian）、黃劍文（Kimman）、劉智衞（Sam）與電台主持陳永業，日前出席由視障跑手梁小偉（Gary）創辦的「不倒翁共融運動協會」三周年感謝宴，Gary帶同好拍檔導盲犬Gaga出席，Gaga現身即搶盡風頭，大家爭相合照。

休班的Gaga任影唔嬲，逗得大家十分開心，唐韋琪笑言：「Gaga影相時，仲識望鏡頭交戲，不過當主人Gary要行動時，Gaga即刻使命上身，好專業咁嚴肅開工，望都唔望我哋，好專心照顧及保護主人，睇到我都好感動。」她並呼籲大家要尊敬及保護導盲犬。

▲ 梁小偉創辦的「不倒翁共融運動協會」三周年感謝宴，

而陳永業、陳明憙、陳凱彤、黃劍文及劉智衞在兩年前，曾為「不倒翁共融運動協會」籌款義演《攜手瞳行慈善音樂劇》，Gary表示為答謝大家的落力幫忙籌款，趁防疫措施結束，舉行感謝宴答謝各位義工，劉智衞感到很榮幸在音樂劇中飾演教練，「劇中勵志的對白，在這幾年裡，成為咗鼓勵自己的金句，更加努力，只要相信係會做到的！」

黃劍文感謝Gary曾帶他蒙著雙眼體驗視障人士跑步，「當時心情真係好驚，親身體驗過視障人士黑漆中跑步後，好感恩自己睇到嘢，所以大家一定要支持Gary「不倒翁共融運動協會」鼓勵視障人士運動強身健體，扶助殘疾人士擴闊生活圈子。」

▲ 唐韋琪支持。

「不倒翁共融運動協會」會長梁小偉Gary，為不同慈善機構籌款跑遍南北極，走過戈壁沙漠，是全港首名取得長跑教練牌的視障人士，陳凱彤及陳明憙也被Gary的身體力行以生命影響生命感動，大讚很有意義。

