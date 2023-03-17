【意料之外】男子貪玩做DNA檢測揭驚人真相 震撼身世瞞足19年終曝光

▲ 因為一時貪玩而家變。圖：istock

DNA檢測工具愈來愈普及，容易在網上購得，外國有一名男子，因為貪玩購買了DNA檢測工具作為自己的生日禮物，豈料竟然引起「家變」。

這名男網友在國外討論區Reddit發文表示，他因為貪玩進行DNA檢測，結果令人崩潰，

我幾天前得到結果，發現我和父親的只共享29.2%的DNA，還說我們關係比較接近是同父異母兄弟，這怎麼可能。

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男子表示自己的樣子跟父親似「餅印」，理應沒有可能，所以沒有在意檢測結果，後來他與堂妹進行檢測，發現居然共享24.6%的DNA，一般堂兄弟姊妹只會共享12%的DNA，而且結果也說表妹應該是他同父異母的妹妹，他開始對自己的身世產生懷疑。

媽媽出軌了叔叔

男子經仔細思考後，唯一造成這個原因是媽媽出軌了叔叔，他是叔叔的兒子。對於這個推斷，他直言「感覺好像被一塊磚頭重重打在臉上」，他決定向媽媽攤牌，媽媽哭求他不要告訴父親。

後來男子將真相告訴家人，父親得知後只是默默離開他房間，他則把自己獨自鎖在房內，聽到全家人在門外爭吵，爸爸還和趕到現場的叔叔打了起來，而男子就怪責自己，應該將生日禮物的錢，花在別的地方，就不會家變了。

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責任編輯︰王明芳