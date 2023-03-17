【濫用公屋】房署將檢討綠表購居屋機制　黃碧如：不影響下期居屋推售

▲ 黃碧如會後見記者。（陳梓蔚攝）

蔡天鳳分屍案意外揭露綠表人士購買居屋的漏洞，房委會資助房屋小組委員會今日（17日）開會，但會上沒討論如何收緊制度。委員會主席黃碧如會後稱，料房署短期內展開討論，也未必影響下期居屋推售。

名媛蔡天鳳遭碎屍案後，死者前家翁鄺球被揭手持物業時，仍可以綠表購買居屋。房委會資助房屋小組主席黃碧如指，小組今日會議沒討論相關事宜，但會在短期內展開討論。

她又指，預備居屋推售工作和有關檢討工作會同步進行，希望在下期居屋推售前完成有關檢討，相信不會影響下期居屋推售。

資助房屋小組今日通過公屋入息和資產限額檢討，決定凍結單身至5人家庭的入息限額，而6人及以上家庭的建議公屋入息限額則按檢討結果上調。同時，所有家庭人數住戶的建議公屋資產限額上升1.9%。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚