【旅遊業】旅發局今年4大工作續宣傳本港、吸高端客　料旅客量回復疫前46%

▲ 旅發局來年4大工作續宣傳本港、吸高端客，料今年客量回復疫前46%。（曾耀輝攝）

香港旅遊發展局今日（17日）公布2023-24年度工作計劃，強調4大工作方向，包括繼續推動旅遊業復甦，持續進行全球大型宣傳計劃「Hello Hong Kong」；加大力度推動會議、展覽及獎勵旅遊，爭取高端旅客；宣傳大灣區旅遊，推動「一程多站」；以及繼續支援旅遊業界發展。另外，旅發局於今年1月初曾預測，2023年全年訪港旅客數字約2,580萬，約為2017至2019年平均旅客數字的46%。

旅發局2023-24年度工作重點策略：

（一）推動旅遊業復甦延續「HelloHongKong（你好，香港）」

陸續推出逾330條短片：由業界、藝人、KOL拍攝，介紹香港嶄新景點及多元體驗，歡迎全球旅客。有關短片分階段在全球至少3,000個不同媒體的平台播放，預計覆蓋全球2億人次。各界反應熱型，短片數量亦不斷增加。

由香港機場管理局及航空公司送出的50萬張機票：已由3月起推出，旅發局全力協助宣傳。

全城獎賞：聯同全港逾16,000間商舖提供優惠。當中旅發局會向100萬名旅客派發「香港有禮」旅客消費優惠券，至今已派出約20萬張。「香港有禮」會進一步「加碼」及增加適用商舖數目。

親身體驗、眼見為實（SeeingisBelieving）︰今年首三個月已邀請約700名業界、媒體、影星、KOL及「超級香港迷」到訪香港，並會繼續邀請逾千人來港，製造正面口碑和評價。

率領業界「走出去」：參與內地及海外最少22個大型休閒旅遊、會展旅遊及郵輪旅遊相關的活動，向海內外展示香港的旅遊魅力。

推展公關市場宣傳號召市民參與

與區域及國際知名媒體合作，製作劇集及綜藝節目，並邀請導演、演員及星級名廚來港參與拍攝工作，以電影和美食呈現香港獨有的故事。

與內地及海外傳媒合作，以維港、文化、美食等主題製作全新節目，呈現香港多元魅力。

推出「HelloHongKong‧我想推介—香港我至愛體驗」活動：按結果歸納出推薦清單，向全球旅客作「地膽推介」。

爭取高端旅客

利用政府額外撥款，加大力度推動會議、展覽及獎勵旅遊，包括大舉競投及支持不同規模及類型的會展活動重返香港、落戶香港、扎根香港，涵蓋金融、創科、醫學等範疇。

積極邀請國際知名商業媒體合作在香港舉辦高端國際會議，邀請世界頂尖演講嘉賓出席。

刺激郵輪業復甦

至3月初已有至少16家郵輪公司確定今年內重返香港市場，共提供超過150個航次。

向郵輪公司提供更大支援和優惠，吸引船隻訪港，鼓勵帶來更多外地旅客、增加訪港航次、過夜停泊及利用香港作為旅客展開及結束航程的港口等。

與業界合作推廣郵輪旅遊；派員參與海內外的業界大型活動。

（二）鞏固香港作為「亞洲盛事之都」地位

連串旗艦盛事強勢回歸，不但恢復疫前的規模，更會邀請內地及海外單位或展商參與：

活動 體驗 內容 香港國際龍舟邀請賽（6月） 體育 計劃邀請內地及海外的隊伍參賽 全新大型海陸嘉年華（夏季） 文化娛樂 為支持政府的「HappyHongKong」活動，於夏季推出以維港為舞台的大型海陸嘉年華 香港單車節（第四季） 體育 恢復邀請內地及海外的隊伍參加 香港美酒佳餚巡禮（第四季） 美食 恢復實體活動，邀請內地及海外的展商參加 香港繽紛冬日巡禮（第四季） 節日 回復疫情前的規模，詳情容後公布 香港跨年倒數（第四季） 新春節慶活動（2024年第一季）

利用全球網絡和平台協助宣傳城中大型盛事，例如香港馬拉松、香港國際七人欖球賽，以及由康樂及文化事務署舉辦的「香港流行文化節」。

透過「藝聚香港」全年推廣平台，宣傳香港舉行的一系列國際藝術盛事，包括巴塞爾藝術展香港展會、ArtCentral和「法國五月」，展現香港中西匯聚的藝術魅力。

（三）宣傳大灣區旅遊推動「一程多站」

把握國家的規劃方向，與區內城市攜手向客源市場宣傳大灣區旅遊，拓展「一程多站」，相互推廣區內盛事，並鼓勵本地業界開發及強化旅遊產品。

會展旅遊方面，透過「MeetHK‧MeetGBA」，對外闡述大灣區的機遇，把更多海外會展活動引進大灣區；同時向內地宣傳在香港舉辦大型會展活動的獨特優勢，協助內地會議「走出去」。

（四）持續支援旅遊業界

此外，旅發局將繼續與業界保持緊密聯繫，包括提供多項配對基金、資助計劃及費用減免，以及為業界提供培訓，加強裝備業界，提升服務質素。

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責任編輯：陳麗娜