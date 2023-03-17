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【蘆薈啫喱】Nature Republic蘆薈啫喱聲稱含92%原液　驗出僅得0.4%屈臣氏已下架

食用安全 17:29 2023/03/17

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

Nature Republic蘆薈啫喱聲稱含92%蘆薈原液，內地驗出只得0.4%。香港屈臣氏：產品已下架。

號稱蘆薈啫喱「始祖」的韓國品牌「自然樂園」（Nature Republic）生產的一款蘆薈啫喱產品，近日被指成分與廣告不符，號稱含「92%蘆薈膠」實際卻僅得0.4%，目前香港屈臣氏已將相關產品下架。

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綜合内地媒體報道，武漢屈臣氏在天貓網購平台販售的「屈臣氏韓國自然樂園納益其爾蘆薈舒緩保濕凝膠清爽溫和滋潤300mL」，自2021年8月刊登廣告起，一直使用「92%蘆薈原液成分」、「92%蘆薈膠」、「補水戰痘」、「不含防腐劑」、「始祖」等產品廣告用語。

根據產品説明，當中的「蘆薈」指的是含有「庫拉索蘆薈（ALOE BARBADENSIS）葉汁」成分；「92％蘆薈葉汁」則是指該原料在產品整體中的添加量為92%。

然而，漢陽區市場監管局近日卻發現，該產品聲稱有92%的蘆薈葉汁原料添加量，實際上只驗出0.414%。至於產品相關其他宣傳標語，也均無相關證明材料提供，反映該產品的廣告用語與商品的實際成分不符。當局認為，武漢屈臣氏違反了《中華人民共和國廣告法》，因此判處罰款人民幣4,263元，並責令立即停止發布虛假廣告、消除影響範圍。該行政處罰決定書現刊登於國家企業信用信息公示系統官網。

不過，針對「庫拉索蘆薈葉汁」的實際添加量問題，天貓「韓國自然樂園官方旗艦店」工作人員則回應，產品包裝上的「92%」指的是原料複合配方整體含量，即「蘆薈」含量，並非「庫拉索蘆薈葉汁」含量。

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香港屈臣氏：產品已下架

同款產品在香港屈臣氏本有售賣，事件爆出後，在香港屈臣氏網站上已無法找到該產品。TOPick查詢香港屈臣氏公共關係部，得到回覆：

香港屈臣氏已安排有關產品於線下及線上下架，現正緊密和供應商跟進。

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責任編輯：羅嘉欣

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