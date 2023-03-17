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【隱形戰隊】「最強Body」劉穎鏇成每集焦點　Tiffany陳山聰體能大激鬥【多圖】

娛樂 17:24 2023/03/17

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

由文偉鴻（Jazz）監製TVB劇《隱形戰隊》，今晚（3月17日）亮點是有「最強Body」之稱的劉穎鏇（Tiffany），其飾演的邢風將與Cool Sir（陳山聰飾）體能大激鬥。

劇情講二人為爭奪CTRU內部體能競技賽第一名進行一對一對決，其間需通過多項體能考驗包括：掌上壓、sit up、負重跑輪軚、負重單手射槍、瓹繩網、邊跑邊跨越不同障礙物包括雪糕筒、平衡木等。

觀乎官方在昨日（3月16日）率先發布的「搶先睇」片段，Tiffany與山聰明顯吓吓嚟真晒超強體能，Tiffany更獲留言大讚「強勁」及射擊時有型有款等。

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劉穎鏇初學揸槍

雖然Tiffany鏡頭前開槍英姿颯颯，但真實的她不但對槍械零知識。

她坦言起初接觸時更直認好驚：「我由細到大都冇玩video games，對槍真係零知識，所以到我要揸槍，由點樣上子彈，點樣攞槍靚，呢啲全部對我嚟講好新鮮，我真係咩都唔識。」

所以Tiffany表示：「初初我學嘅時候係一頭霧水，我都係一直學一直學，多啲觀察人哋點擺甫可以好睇啲。」

此外，還有第二難關，她說：「就係點樣開真槍唔眨眼，真係極大挑戰，個槍聲真係好大，嗰個聲同埋前面閃嗰吓火力真係會好驚，我不停逼自己唔眨眼。我覺得拍拍吓係會有進步，會搵到唔眨眼嘅竅門。」

最新影片推介：林景程專訪

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Tiffany為《隱形戰隊》搏到盡，為將「完美Body」推向「巔」峰，在劇集開拍前花3個月「撇脂Build肌」。

她曾受訪表示感激林子善為她安排Gym Room及教練：「嗰時一個禮拜操5日，每次個半鐘左右，鍛鍊手臂、背、腿同Pat等唔同部位，再花半個至一個鐘跑跑步機。」

她坦承，當中為操出蜜桃臀花不少時間：「我本身pat pat唔多肉地，要操大係難，所以要花特別多時間。」而且結果她更操出女性極限體脂10％。

事實她fit到爆的身材成成為不少觀眾的追劇焦點，重溫當中精密畫面。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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