【打擊私煙】海關反私煙行動檢6,800萬支私煙　市值約2.5億元

▲ 海關反私煙行動檢6,800萬支私煙，市值約2.5億元。（黃傑偉攝）

海關今日（17日）表示，因應財政預算案，海關於過去3星期展開代號「風暴」反私煙行動。共偵破119宗案件，檢獲6,800萬支未完稅私煙，及6公斤製造煙草，市值約2.5億元，應課稅1.7億元，並拘捕68男10女。

海關稅收罪案調查科高級調查主任林威杰指，關員於「風暴」行動中偵破3宗重要案件，檢獲6,200萬支未完稅私煙，市值2.3億元，應課稅值1.6億元，行動中拘捕7名男子。

關員於2月23日在油麻地對開海面截查一艘躉船，在船上2個貨櫃檢獲2,700百萬支私煙，並拘捕4名船員，其後跟進調查後於3月3日，在青衣青虹路及油麻地海暉道分別截查兩輛貨櫃車及一艘躉船，在3個貨櫃中再檢獲2,400萬支私煙，並拘捕2名司機。海關其後於3月12日在青衣長輝路截查一輛貨櫃車，並在貨櫃上檢獲1,100支未完稅私煙，並拘捕1名司機。行動中檢獲3成不常見私煙牌子，估計3成私煙會轉往其他國家逃避當地稅款圖利。

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組指揮官張慧雯指，除3宗案件外，海關人員亦於境內多處打擊，包括儲存、零售及分銷中截獲660萬支私煙及6公斤製造煙草，搗破7個私煙倉庫，檢取4輛用作分銷私煙車輛，行動中拘捕68男10女，年齡介乎15至83歲。

調查發現，私煙集團由以往將私煙儲存於鄉郊村屋轉移至市區空置地舖，轉為於夜深時分將私煙由分銷車輛散貨，並會租用劏房及工廈企圖掩飾逃避海關人員執法。

至今海關於2023年共檢獲2.53億支私煙，市值6.7億元，應課稅4.67億元。根據《進出口條例》，任何人輸入及輸出未列艙單貨物即屬違法，一經定罪罰款200萬元及監禁7年。而根據《應課稅品條例》，任何人處理、管有、售賣及購買私煙即屬違法，一經定罪可被罰款100萬元及監禁2年。市民可致電海關熱線2545 6182舉報私煙活動。

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記者：黃傑偉