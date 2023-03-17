【機構改革】譚耀宗：可以形容港澳辦「升格」　譚惠珠：可更快和準確處理港澳事務

▲ 譚耀宗表示，可以形容為港澳辦「升格」。（資料圖片）

中共中央、國務院公布，在國務院港澳事務辦公室基礎上，組建「中央港澳工作辦公室」。全國港澳研究會副會長、前人大常委譚耀宗表示，可以形容為港澳辦「升格」，因現時港澳工作不單是國務院層次，而是提升至黨中央直接負責和管理，國家是由黨領導。基本法委員會副主任譚惠珠指，以往國務院港澳辦需要向中央呈報港澳事務，現在可由中央直接處理。

譚耀宗接受電台專訪表示，中央管理的部門包括統戰部、組織部、宣傳部和台灣工作辦公室，目前港澳問題已提升至台灣問題層次。在去年二十大、今年兩會，特別是國家主席習近平的閉幕詞，將港澳工作提升至很高層次，並將一國兩制與祖國和平統一結合。他指，港澳對內地有助建設強國，對台灣的統一問題亦有需要，因此作機構改革。

「中央港澳工作辦公室」在中央直接領導下，譚耀宗相信，部分香港問題可能更容易和順利解決。他指，港澳辦將如部分內地部門「一個機構，兩塊牌子」，即是稱為「中共中央港澳辦、國港澳辦」，由同一批人負責相關工作。

至於中央港澳辦會否比中聯辦更高級，譚耀宗稱，中聯辦全名包含「中央」的名稱，很難比較兩者高低，除非像以往中聯辦主任曾兼任港澳辦副主任，才可能有高低之分，否則若日後兩辦只是各有主任，就可能屬於同一級別。

譚惠珠：港澳宏觀政策議題，可通過中央港澳辦直達有關部門和地區

譚惠珠接受電台訪問表示，中央港澳辦處理事務範圍，與以往的國務院港澳辦不同，有關港澳發展的宏觀政策議題，可以通過中央港澳辦直達有關部門和地區，加快決策和執行力，提升效率。她認為，新做法有利香港，完全不影響高度自治。

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責任編輯：區綽彥