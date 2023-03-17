谷德昭與家人夾份買物業有斬獲　想財務自由：靠儲錢就一定無可能

▲ 谷德昭分享個人投資之道。

谷德昭今日（3月17日）出席香港滙豐銀行2023「滙豐FinFit 指數」發佈會，席上分享其投資心得與理財之道。

在2022年全香港人的滙豐FinFit 指數（理財健康程度）為64分，谷德昭的分數為66分：「網絡安全同理財計畫OK，反而理財知識有待改善，我會努力與時並進上網睇多啲資訊。」

▲ （左起）谷德昭、滙豐香港區財富管理及個人銀行業務市場策劃主管岑卓耀、滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹。

家人灌輸理財概念

主持指，之前睇新聞報道所知，谷導似乎頗有心得，谷導笑指其數字上有出入，而且好多東西不屬於他，是屬於其家人。

而他的理財概念，是由小時候爸爸常常捉他一起去銀行打簿開始，「老豆話男人要搵一筆錢，你當是100萬，放在銀行做定期，每個月只是利息都夠養家。可惜銀行都是近來才有少少息，這招現在不work了。」

同時他透露現時自己甚麼都有投資：「好似買沙嗲，甚麼都買一點，股票、基金、外幣，都有同家人夾份買物業。」

傾向長遠些投資

但他自問是細膽的不進取型投資者，所以傾向做比較長遠些少的投資：「我的宗旨是唔好畀投資影響自己心情，就算去年市況波動，我的投資組合拉上補下也還算過得去。」

至於現時的理財目標，谷導希望可以早日達到財務自由：「可以食東西不用睇價錢，去ATM提款會有錢，每年出幾個trip可以坐商務艙，但距離目標仍然很遠！靠儲錢就一定無可能，希望有新的機會，繼續努力賺錢。」

而接下來谷導表示自己會繼續洽談電視節目是否會繼續，同一時間亦在不斷寫故事：「其實從香港電影同奧斯卡頒獎禮都見到，傳統賣座模式已經過去，我都要當自己是新人地去創作。」

最新影片推介：林景程專訪