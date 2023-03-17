【食用安全】假肥牛卷主要成份是豬肉　業界爆難以分真假

▲ 假肥牛卷充斥超市，業界爆難以分真假。

「肥牛」一向是打邊爐必備配料，但近日有消費者卻發現，內地超市竟湧現「假牛肉片」，產品雖標稱「牛肉卷」，但主要成分居然是豬肉。據了解，這些低價肉片，又名「調理肉片」、「l複合肉片」，於國內非常流行，它們都添加了豬肉、鴨肉，還有水、食鹽、食品添加劑等成分。知情人士更透露，其實在2020年前，市面上約有7成牛羊肉片為含有其他肉源的複合肉片，部分商家更未如實標註產品成分。

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根據內地傳媒報道，北京有市民於超市閒逛時，發現了一款低價的牛肉卷，每500克原價僅32元（人民幣，下同）、會員價則29.9元。惟細看產品標籤才發現，牛肉卷成分配料表裡，豬肉所佔比重最多。而涉事名為「蒙夏牧場涮鍋牛肉卷」，配料成分依次為豬肉、牛肉、牛脂肪、生活飲用水及食品添加劑等。包裝背面雖注有「複合調理」字樣，但包裝正面無「調理肉」或「複合肉」等提示。

有記者於當地採訪時，更發現同類型的調理肉片的零售價普遍不超過40元，批發價不超過25元，甚至還有商家在網上銷售一斤售價約16元的肥牛卷。據賣家介紹，這種肉卷經牛油混合調味，用作普通煎煮「一般吃不出來」與純肉的分別。

有專家指出，這些標稱「牛肉卷」，實際為「調理肉片」或「覆合肉片」之所以售價如此低廉，主要在於肉源多採用低價進口碎肉邊角料。這些調理的牛羊肉片品質遜於原切牛羊肉片，多銷往工地食堂，肥牛飯、麻辣燙等低端餐飲渠道，至於現在連超市亦開始出售，則相信主要為滿足不同購買力的消費者需求。

知情人士更透露，其實在2020年前，市面上約有七成牛羊肉片為含有其他肉源的複合肉片，部分商家更未如實標註產品成分。

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責任編輯：羅嘉欣