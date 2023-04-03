【TOPick診症室】4成長者膝關節退化　骨科專科醫生講解新療法

▲ 4成長者膝關節退化，骨科專科醫生講解新療法。

骨關節炎是常見的退化性關節病，影響全球數以百萬計人士。TOPick診症室邀請香港大學臨床醫學學院矯形及創傷外科學系臨床助理教授、港怡醫院骨科專科醫生張文康講解骨關節炎的最新治療方案，探討創新技術如何為患者帶來新希望。

骨關節炎成因和症狀

關節的軟組織退化或遭受創傷，可能引致軟骨組織受損，持續疼痛、變形、僵硬，甚至導致殘障，成因主要關乎年紀大、退化問題，或曾經受過創傷，令骨節軟骨磨蝕。軟骨磨蝕會引致發炎，影響附近骨骼及軟組織，最後導致整個關節退化。骨關節炎常見的症狀是膝關節痛，初期平日走路不會感覺特別痛，多數於運動時才會感到不適，再逐步演變成上落樓梯都會感到疼痛，如進一步惡化，日常生活亦會受疼痛影響，至後期關節更會變得繃緊，甚至變形僵硬，嚴重影響活動能力。

張醫生表示，要及早察覺病情需留意兩大要點：「第一，留意症狀的嚴重程度，例如痛楚是否持續﹖有沒有影響日常生活﹖是否需要經常服食止痛藥﹖第二，骨痛未必單純跟關節退化有關，如長者經常覺得骨痛，除了因老化問題外，亦要警惕是否涉及其他嚴重的病症，例如腫瘤問題。如果痛楚持續，不在做運動時亦感到痛楚，便有機會是受其他疾病影響，病人應及早求醫，確定骨痛成因。」

▲ 骨關節炎是由於關節內的組織磨蝕或受損而引起，患者會感到關節疼痛及腫脹，影響動作靈活度，嚴重者可能出現關節僵硬或變形。

四大治療方案

據統計，有大約四成的六十五歲以上人士受膝關節軟骨組織損傷或病變困擾， 引起關節痛問題。由於軟骨組織無法自行修復， 在病發初期可透過藥物及物理治療改善病情，若情況嚴重，便需要考慮手術方案置換人工膝關節。

方案一：非藥物治療

早期患者可透過非藥物治療和運動緩減病情，本港有部分醫院推出針對關節退化的物理治療療程，重點訓練肌肉及提醒患者日常生活的注意事項。不同研究顯示，療程對於早期關節痛病人可以發揮作用，有效減輕痛楚。

方案二：藥物治療

葡萄糖胺（Glucosamine）是一種常見的補充劑，主要成分與人體軟骨組織一樣，有助填補磨蝕的軟骨。張醫生提及曾有糖尿病病人聽到葡萄糖胺會擔心是否不宜服用，其實葡萄糖胺與葡萄糖兩者並無直接關係，而一般長者服用亦非常安全。此外，骨膠原蛋白肽沖劑（Collagen Peptides Powder）是近年出現的新藥物，大部分病人服用後反應理想，效能比以往常用的補充劑更優勝，同樣是安全的食用補充劑，適合大部分病人。

方案三：注射治療

最常見的注射療法是透明質酸注射，市場上有多種選擇，其中高分子量透明質酸（High Molecular Weight）擁有高分子濃度，好處是只需注射一次已見成效。醫學界曾進行研究，發現高分子透明質酸的短期治痛效能相當顯著。另一種新療法是高濃度血蛋白及血小板注射治療（Autologous Protein Solution），方法是將血小板因子注射入膝關節，有助修復受損的軟骨。

方案四：手術治療

如藥物及注射治療成效欠佳，可以考慮手術方案。手術前病人需進行檢查以確定退化程度，如關節出現變形、僵硬等晚期膝關節炎徵狀，妨礙日常生活，建議考慮手術方案治療。

張醫生指目前膝關節手術有兩種，分別是全膝關節置換（全骹）和半膝關節置換（半骹）手術，「近年我們愈來愈多在適合的病人身上採用半膝關節置換手術，只換取退化部分，保留正常的十字韌帶及半月板組織，好處是創傷性低，手術後復康較快。最近幾年，我們開始使用機械臂輔助進行關節置換手術，大大提升手術準繩度。」

膝關節置換俗稱換骹手術，以往被視為大型手術，但經過醫學界近十年努力，手術成熟程度明顯提升，病人康復速度加快，張醫生指，「病人早上完成手術，下午便可以落地步行，即日恢復活動，相信未來復康速度能進一步加快，手術後可即日出院。」根據最新數據，很多八十歲以上的長者，手術後的復康進度亦非常理想，毋須承受太多痛楚。

▲ 香港大學臨床醫學學院矯形及創傷外科學系臨床助理教授、港怡醫院骨科專科醫生張文康

預防膝關節退化

坊間一般認為關節痛是退化病，隨着年齡增長自然出現，沒有預防方法，其實只要膝關節附近的肌肉強壯有彈性，足以減輕軟骨的壓力，延緩關節退化速度。此外，關節磨蝕的常見原因是負載太高，負載與體重有直接關係，是加速關節退化的高危因素之一，所以適量運動，注意體重是一個預防關節退化很有效的方法。

張醫生建議患者多游泳，因為水的浮力能減輕關節負荷，同時訓練肌肉力量及關節活動能力，「但一般來說我們不建議蛙式，因蛙泳動作為關節帶來較大壓力。」其他運動如行山、跑步、踩單車等，只要避免運動過量或受傷，保持適量運動對病情有幫助，「大家要留意膝關節問題，如有徵狀，應及早求醫，了解適合自己的治療方案。」