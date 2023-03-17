【煽動刊物】《立場》涉發布煽動刊物續審　控方指《立場》可預計讀者會受煽動而仇恨中央

▲ 鍾沛權今續由控方盤問。資料圖片

已停運的《立場新聞》母公司、前總編輯鍾沛權及前署任總編輯林紹桐，涉發表17篇文章以宣揚非法理念，被控串謀發布或複製煽動刊物罪案，今（17日）於區域法院續審。控方續盤問時指，《立場新聞》轉載張崑陽的文章，並在短時間內報道，可預計讀者會受煽動而仇恨中央，由於文章由鍾審批，故鍾亦希望有此效果，鍾不同意控方說法。

3名被告為Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲）。控罪指，3名被告於2020年7月7日至2021年12月29日期間，在香港一同串謀，及與其他人串謀發佈及或複製煽動刊物，即具意圖引起憎恨或藐視中央或港府或激起對其離叛等。

控方今續盤問鍾沛權時提及，張崑陽撰寫的文章「回應國安法通緝：歷史不留白 真理永在人世間」，指《立場新聞》轉載文章，並在短時間內報道，可預計讀者會受煽動而仇恨中央，亦希望有此效果。由於文章由鍾審批，故鍾亦希望有此效果，鍾不同意控方說法。

鍾又不同意上述文章的全文詳細講述中共屬獨裁、專制等，鍾指全文刊登政治人物的宣言，可更全面反映其思路，而且全文刊出或可反映文章陳腔濫調，存有口號式內容，「坦白講，呢篇文都有唔少」。

鍾續指，全文刊登亦可讓關心倡議的香港人，了解更多當中的論述水平是否精細，故此這並非加強煽動，而是顯示論述水平及政治詳情。

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聆訊下周一（20日）續。

記者：梁錦麟