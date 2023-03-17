【網購騙案】警本月偵破逾3,000宗網購騙案　涉款約2,326萬元拘477人

▲ 警方網絡安全及科技罪案調查科署理高級警司許綺惠。（直播截圖）

警方今日（17日）表示，於代號「鐵將」反網上購物騙案行動中，以「以欺騙手段取得財產」及洗黑錢罪拘捕41男及24女，年齡介乎14至68歲，並檢獲一批手提電話、電腦主機、電子記事簿、支票、銀行提款咭、銀行信、電話卡等證物。

警方網絡安全及科技罪案調查科署理高級警司許綺惠指，騙徒除以彈票方式騙款外，亦新增一種俗稱找錢黨騙取方式，騙徒會以未過數支票記錄向買家聲稱多轉入款項，指示賣家將差額轉帳交還，賣家不虞有詐，將款項轉至指定戶口後，至支票未能兌現方知受騙。

警方於3月3日至17日展開7輪反網上購物騙案代號「鐵將」行動。共偵破3,715宗網上購物騙案，涉款2,326萬元，行動中拘捕477人。而第7輪行動中，共偵破579宗案件，涉款760萬元，拘捕65人。

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記者：黃傑偉