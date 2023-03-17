  • 24°C
香港時間 : 2023317日 (週五) 17:29
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網購騙案】警本月偵破逾3,000宗網購騙案　涉款約2,326萬元拘477人

社會 17:14 2023/03/17

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

警方網絡安全及科技罪案調查科署理高級警司許綺惠。（直播截圖）

警方今日（17日）表示，於代號「鐵將」反網上購物騙案行動中，以「以欺騙手段取得財產」及洗黑錢罪拘捕41男及24女，年齡介乎14至68歲，並檢獲一批手提電話、電腦主機、電子記事簿、支票、銀行提款咭、銀行信、電話卡等證物。

警方網絡安全及科技罪案調查科署理高級警司許綺惠指，騙徒除以彈票方式騙款外，亦新增一種俗稱找錢黨騙取方式，騙徒會以未過數支票記錄向買家聲稱多轉入款項，指示賣家將差額轉帳交還，賣家不虞有詐，將款項轉至指定戶口後，至支票未能兌現方知受騙。

警方於3月3日至17日展開7輪反網上購物騙案代號「鐵將」行動。共偵破3,715宗網上購物騙案，涉款2,326萬元，行動中拘捕477人。而第7輪行動中，共偵破579宗案件，涉款760萬元，拘捕65人。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉

相關文章

【47人初選案】區諾軒收回感到戴耀廷「騎劫」說法　區稱不想以此字眼傷害戴
今日 13:58
【47人初選案】區諾軒收回感到戴耀廷「騎劫」說法　區稱不想以此字眼傷害戴
【殺害胞弟】酒樓雜工涉36刀插死胞弟　被告指死者斤斤計較視母如「垃圾」
今日 14:04
【殺害胞弟】酒樓雜工涉36刀插死胞弟　被告指死者斤斤計較視母如「垃圾」
【同志迷姦】25歲男倒斃尖沙咀酒店疑曾被迷姦　衝鋒隊警員疑涉案容貌曝光
今日 15:44
【同志迷姦】25歲男倒斃尖沙咀酒店疑曾被迷姦　衝鋒隊警員疑涉案容貌曝光
【打擊私煙】海關反私煙行動檢6,800萬支私煙　市值約2.5億元
今日 16:38
【打擊私煙】海關反私煙行動檢6,800萬支私煙　市值約2.5億元
【煽動刊物】《立場》涉發布煽動刊物續審　控方指《立場》可預計讀者會受煽動而仇恨中央
今日 17:12
【煽動刊物】《立場》涉發布煽動刊物續審　控方指《立場》可預計讀者會受煽動而仇恨中央

你可能感興趣

【47人初選案】區諾軒收回感到戴耀廷「騎劫」說法　區稱不想以此字眼傷害戴
今日 13:58
【47人初選案】區諾軒收回感到戴耀廷「騎劫」說法　區稱不想以此字眼傷害戴
【殺害胞弟】酒樓雜工涉36刀插死胞弟　被告指死者斤斤計較視母如「垃圾」
今日 14:04
【殺害胞弟】酒樓雜工涉36刀插死胞弟　被告指死者斤斤計較視母如「垃圾」
【同志迷姦】25歲男倒斃尖沙咀酒店疑曾被迷姦　衝鋒隊警員疑涉案容貌曝光
今日 15:44
【同志迷姦】25歲男倒斃尖沙咀酒店疑曾被迷姦　衝鋒隊警員疑涉案容貌曝光
罪案 銀行 洗黑錢 科技罪案

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【令人悲痛】中三生被罰企20分鐘倒地抽搐亡 老師只顧上堂醫嘆錯過搶救時間
18:16 2023/03/16
【令人悲痛】中三生被罰企20分鐘倒地抽搐亡 老師只顧上堂醫嘆錯過搶救時間
【帛金公價】朋友奶奶過身　港女做$101帛金被要求「封多幾百」
18:31 2023/03/16
【帛金公價】朋友奶奶過身　港女做$101帛金被要求「封多幾百」
【死神來了】21歲醫科生過馬路被撞斃　涉事救護車事後不顧而去
12:35 2023/03/16
【死神來了】21歲醫科生過馬路被撞斃　涉事救護車事後不顧而去