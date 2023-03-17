【特首訪京】李家超：7日時間拜訪11個中央部委及機構　明訪司法部

▲ 李家超表示，訪京行程共拜訪11個中央部委及機構，明天會拜訪司法部。（資料圖片）

正在訪京特首李家超在北京見記者，他表示，訪京行程共拜訪11個中央部委及機構，明天會拜訪司法部，帶了8位局長，超過一半的局長。他又認為，組建中央港澳工作辦公室，會強化了中央在相關工作的領導，使在很多方面的工作和措施會更有效和到位。

李家超表示，訪京之行共帶了8位局長，超過一半的局長，拜訪11個中央部委及機構，包括財政部、 科技部、文化和旅遊部、海關總署、教育部、 商務部、公安部、中證監、人民銀行，明天會拜訪的司法部。他認為，代表港府尊重中央部委和機關，重視溝通和建立互信代表特區積極性，會更主動和積極融入國家大局。他指，港府和科技部簽署，加快建設香港國際創科中心的安排，開展有效溝通和合作的新篇章，開展與內地不同單位共同解決問題的「康莊大道」。

被問到組建中央港澳工作辦公室，中央對香港政策會否更加更直接，以及有否見中央港澳工作辦公室的領導，或現任國務院港澳辦主任夏寶龍？他表示，組建中央港澳工作辦公室，會強化了中央在相關工作的領導，在很多方面的工作和措施會更有效和到位，對落實一國兩制實踐起正面和積極作用。

他亦表示，在十多日前，在人大會議開幕典禮見了夏寶龍，又指國務院港澳辦的同事有份安排訪京活動和行程，有交流意見。他指，中央不同領導一直保持良好溝通。

李家超：《基本法》23條要盡快立法，不同中央會議提及必須盡快履行責任

至於《基本法》23條立法方面，他指，要盡快立法，不同中央會議提及必須盡快履行責任。他希望立法可應對將來不同風險，重視條文細節，指已有同事審視普通法國家的國安條例，以訂立適用於香港，又可保障國家安全，及符合香港現實情況的條例。

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記者：區綽彥