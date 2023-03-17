林宥嘉紅館演唱會下周二公售　Yoga演出前3個養身秘訣

▲ 林宥嘉剛完成歐美演出。

林宥嘉（Yoga）睽違三年重新啟動《idol 2023世界巡迴演唱會》，將在4月28至30日展開亞洲巡迴，首站於香港紅磡體育館啟航，門票於下周二（3月21日）正式公開發售。三年沒見香港歌迷，宥嘉十分期待，更以廣東話錄了影片送給香港歌迷。他用廣東話說：「大家好，我係林宥嘉。好耐冇見，有啲掛住你喎~」。

剛完成歐美巡演，不論時差和體力成為一大挑戰，面對如此高強度的工作壓力，他在溫哥華首站不小心感冒，透過拍攝VLOG為自己加油打氣，成功度過難關。宥嘉又分享3個養身小秘訣，原來在演出前，為了保持最佳狀態，需要補充大量的蛋白質和避免吃大量的蔬菜造成腸胃不適，因此會準備碗豆高蛋白粉和食用級小蘇打粉，確保蛋白質攝取充足，不會因為纖維不足而影響體力。

▲ 演出時曾病倒。

為了克服時差問題，他會在前往下個城市之前，提前一天調整作息，讓自己不受時差影響。他笑說：「因為過去有身體出狀況的時候，讓我學習到很多經驗，現在好像變成武器一樣，知道怎麼照顧自己的身體。」

由於歐美行程十分緊湊，無法帶著老婆和孩子一起同行，他也坦言非常想念小孩和老婆，很想要好好的抱抱孩子。」

宥嘉老婆丁文琪（KiKi），為此特別在巡演尾聲飛往倫敦和他會合，兩人把握空檔為小孩挑選禮物。巡演期間宥嘉又公布了與老婆丁文琪KiKi成為同事，簽約同一間經理人公司的好消息，之前老婆重新投入工作，拍攝新照片，接受訪問，宥嘉都抽時間陪伴在場，更忍不住稱讚KiKi真的非常上鏡。

他說 : 「是非常特別的經驗，很少有機會以探班的方式在工作現場。」想起兩人截然不同的出道方式，一個是路邊被發掘，一個是參加選秀比賽，也不忘說到從自己和KiKi的例子中，「時時提醒自己，讓自己重新意識到，每一個人都是很不同，而且都是有各自的美好的。」

