【播錯國歌】港協暨奧委會：冰協一直失聯未釐清疑問　限下周一前答覆否則有進一步行動

▲ 港協暨奧委會為體育總會提供的工具包，包括2面香港區旗及2隻儲存國歌的USB。(蘇文軒攝)

世界冰球錦標賽上月發生播放國歌時出錯。港協暨奧委會表示，已要求香港冰球協會在下周一(20日)前，答覆之前調查報告中未回應的問題，亦已要求在下周四(23日)與冰協的管理層會面，再決定下一步行動。被問到會否懲處冰協，港協暨奧委會強調必須先掌握事實，才能決定如何處理。

港協暨奧委會指，事發後曾經與冰協主席簡揚傑聯絡，當時對方稱有將正確國歌交給主辦單位，但其後冰協提交的報告卻完全無提及此事，再作追問卻不獲回覆，對此表示不理解，認為冰協應如實交代當中的來龍去脈，已經要求冰協下周一前須再就事件書面交代，並提出下周四與冰協會長會面，但暫時未有回覆。

港協暨奧委會續稱，指引已列明港隊代表必須與主辦單位面對面以實體方式交收國歌，再書面確認收妥，不接受以電郵或連結形式交收，並且要在播放國歌前向主辦單位再次確認，但冰協至今沒有交代詳細。

對於冰協領隊關婉儀解釋處理隊務工作繁忙，港協暨奧委會表示明白及理解，但舉出其他體育總會的成功例子，證明只要按照指引，向大會提交工具包、簽收，拍照記錄，「只係花多10分鐘，去到其他英文不太好的國家比賽，一樣做到」。

港協暨奧委會強調，並非針對任何運動員或領隊，只是希望了解事實及管理層在事件上有否失職，「如果真係忙亂中出錯，我哋可以再諗辦法點樣幫你，例如管理層係咪可以派多個人跟隊出賽？」因為涉及國家尊嚴的大是大非議題上，各個體育總會的管理層責無旁貸，有責任做好相關環節。

被問及最終會否懲處冰協，包括暫停會員資格或暫停津貼資助等，港協暨奧委會稱有待釐清事實後再作討論，強調不希望事件影響運動員和教練。

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記者：蘇文軒