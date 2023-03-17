【兩性關係】女強人做足安全措施仍懷孕　查看男友手機驚揭男家驚悚佈局

▲ 台灣一名女強人在意外懷孕後，無意中看到男友跟他父母的聊天紀錄，揭開了驚人真相。（非當事人，iStock圖片）

情侶雙方若家庭觀念不合，分開也不是壞事。台灣一名27歲女網民與28歲男友交往5年，對於事業和人生早有明確規劃，但男友的家庭相當傳統，經常催婚催生，然而女網民剛升職，表明想等多3年才結婚生仔。但不久之後，她發現意外懷孕，原打算順從天意，可是無意中她得悉真相，驚覺一切都是男家計算出來……

該名女網民近日在網上討論區「Dcard」，以「懷孕了，卻發現一切都是陰謀」為題發文詳述事件，她從事外商公司剛剛升職，所以想趁年輕拚搏事業，不想太早結婚，而男友則是自己創業賣甜品，生意穩定有一定收益。「我認為，我們都還年輕，我並不急著要結婚，覺得工作比較重要，不想太早結婚然後被迫放棄職涯。」

不過，她指男友家庭非常傳統，一直在催婚催生，她沒有妥協，「我知道我一旦退一步，就會被步步進逼，結婚了，他們一定會為了抱孫，而想方設法讓我辭職或換工作。」因此她給男友2個選項，一是等待3年才結婚或直接分手別浪費時間，她認為30歲結婚也不遲，這3年努力工作儲錢，將來就有經濟能力照顧家庭，男友也同意，會好好與父母溝通。

但計劃趕不上變化，女網民發現自己懷有身孕，她回想每次與男友歡愉都有戴套，做好安全措施，懷孕機率應該不大，但畢竟安全套也不能100%保證不會懷孕，或許是緣分來了。而男友得悉後，也很開心跟她求婚。

我答應了，也退一步著手修改自己的規劃，準備推掉近期外派的工作機會，並且也做好準備，視孕期的狀況好壞，來決定是否申請留停，並且也在籌備婚禮事宜。

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直到她看到男友跟他父母的聊天紀錄，她驚悉是未來老爺奶奶指使兒子戳破保險套，還有一連串惡毒說話。「他們說終於把我綁住了，不嫁不行什麼的，還說這樣他們也可以要求不辦婚禮，或是不給聘禮之類的，還說什麼要不是看上我的學歷和家庭，他們才不會對我這麼好，我現在懷孕，若是不嫁鐵定會被人說閒話很掉價什麼的，到時候他們就可以壓我一頭。」

懷孕10周胎兒停止心跳

女網民感到相當震驚，並果斷提出分手，正當她糾結應否保住胎兒時，在懷孕第10周，醫生指胎兒沒有繼續發育及沒有心跳，她無奈說︰「他是他爸算計我的工具，自己走了也好。」失去孩子後，她決定休養完即恢復原本外派工作。

雖然說，失去孩子這件事，我完全不難過是騙人的，但是更多的卻是慶幸，畢竟我不知道我能不能對這個被算計出來的孩子，產生母愛，產生感情。

其他網民看過樓主的遭遇後，也對男方一家人的所作所為感到震驚，並指出女方沒有做錯，「看來老天爺幫了妳一把」、「妳很棒，我想大多女孩子都無法這麼果斷」。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳