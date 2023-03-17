【香港藝術月】HKWALLS街頭藝術節 x 藝遊維港　展出西班牙街頭藝術家數碼藝術【內附連結】

▲ 為響應香港藝術月，信和集團今年加入HKWALLS 的行列，為街頭藝術節增加首個數碼藝術平台，更邀得到西班牙著名藝術家J. Demsky特意為2023「街頭藝術節」創作的數碼藝術作品《VLTRAPHOTONICS》。

隨著3月份的「香港藝術月」，大型藝術展覽及活動陸續呈現，當中由本地非牟利藝術團體HKWALLS舉辦的「街頭藝術節」正是不需要門票，又能夠接近社區及市民的文化活動！經過7年的累積，藝術節已經為香港街頭增添了不少壁畫作品，成為香港的特色都市風景！因疫情暌違一年的「 HKWALLS 街頭藝術節」今年終於得以復辦，並將街頭塗鴉文化提升到另一層次。

為響應香港藝術月，信和集團今年加入 HKWALLS 的行列，為街頭藝術節增加首個數碼藝術平台，更邀請到西班牙著名藝術家J. Demsky特意為2023「街頭藝術節」創作的數碼藝術作品《VLTRAPHOTONICS》，作品將在尖沙咀中心及帝國中心4,000平方米的多媒體幕牆上演，藝術家將以其特色的繽紛絢爛創作風格，每晚為維港注入藝術耀眼色彩。

西班牙知名藝術家 J. Demsky 自90年代初就投身塗鴉創作，至今已於超過50個國家進行噴塗藝術，並熱愛將自己的名字以扭曲的形狀呈現。 J. Demsky的創作受塗鴉運動、街機遊戲、日本機甲及科幻電影等影響，喜歡利用空間及時間的彼此關係，以新的藝術形式呈現。

▲ 西班牙知名藝術家J. Demsky的創作受塗鴉運動、街機遊戲、日本機甲及科幻電影等影響，喜歡利用空間及時間的彼此關係，以新的藝術形式呈現。（信和提供）

J. Demsky是次作品名為《VLTRAPHOTONICS》，展現出以科幻小説為靈感設計的一道天際線，讓人聯想到電影《攻殼機動隊》中的場景，並與藝術家充滿簡樸懷舊感與突破性創造力，同時把精確科學中時間與空間相互關連作為平衡未來感的標誌性風格相呼應，把他最具特色的彩色3D視覺塗鴉變成不斷延續的動態影像呈現在維港。

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信和集團 x HKwalls Art Cruise 藝遊維港 (公眾參與)

節目內容：HKWALLS一眾藝術家將親臨現場一睹 J. Demsky 的作品，同時公眾亦可藉此機會與HKWALLS 藝術家交流。

日期：3月24日 (星期五)

時間：6:30pm - 8:30pm

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編輯：葉翠華