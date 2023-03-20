【娛圈尖子】從不補習包尾追上全級第一　學霸李昭南分享5個步驟高效溫書法

▲ 南哥分享鑽研多年的讀書心得！

ViuTV主持李昭南(南哥)樣靚身材正，很多時都會被她的外表所吸引，但其實南哥內外兼備，在美國留學畢業後，曾留在當地做記者，學識和見識都相當淵博。李昭南小時候在香港傳統名校瑪利曼讀中小學，內裡個個都是尖子，學術競爭甚大，南哥試過低到全班尾20幾，後來發奮讀書，終考獲全級第一。談到學習方法，南歌除了有一顆不服輸的心外，還鑽研到讀書方法，南哥受訪時不藏私，將這個考試秘笈公開，希望能夠助一眾DSE考生一臂之力！

▲ 大學以最高榮譽畢業。湛斯雅攝

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南哥中小學在傳統名校瑪利曼就讀，讀至中四後就去了美國升學，到當地的聖利安卓高校（San Leandro High School）就讀，高中畢業後，南哥以全額獎學金入讀加州大學戴維斯分校，並以高等榮譽成績畢業於傳播及舞台系，課外活動都非常出色，求學期間贏過不少西方古典鋼琴獨奏及歌唱比賽，及後到了美國華盛頓政府總部電視台擔任主播。

▲ 南哥在美國畢業後，留在美國做記者。受訪者提供

單看以上履歷，南哥絕對是學霸，不過其實她曾遭逢滑鐵盧，她憶起讀小學時，成績曾差到全班考尾幾，但只用了幾個月，她就收復失地，從尾幾考上全級第一，她接受TOPick記者訪問時，分享了5個步驟的讀書方法，她特地在網上選取了一篇文章《心臟解剖構造》，逐點解構，讓讀者知道如何高效學習！

▲ 南哥教學生如果看文章，對閱讀理解非常有用。湛斯雅攝

Step 1：錄音

開錄音功能，輕鬆讀一次，「健康成人的心臟，約為拳頭大小，是一個重約200至300公克的肌肉幫浦」，我會讀完一次之後，關掉錄音機，去第2個步驟。

Step 2：highlight重點

讀完一次初步覺得至少對於文章有少許理解，基本上跟大家溫書方法差不多，不過個關鍵是，要了解老師出題的方向，一般香港老師最喜歡就是考大家一些數據，剛剛提過「約為拳頭大小，是一個重約200至300公克的肌肉幫浦」我一定會highlight數據先，後面還有其他數據，雖然心臟裡面充滿了血液，但心臟細胞卻無法直接從這些血液中取得氧氣和養分，這個就是第二個層面。

Step 3：自製mock卷

mock卷如何自製?其實很方便，你將剛才highlight過的資料全部變成一條橫線，其本上不用整篇文章抄出來，有highlight的那一個抄出來，當做一題，將high light的字留空，就是一份mock卷了！

Step ４：做mock卷

很簡單，我會建議第一次不要給壓力自己，我基本上看多一次重點我就會放低，然後就嘗試做，不要怕錯，浪費時間去想會不會錯呢，效率就會降低，直接做卷就可以了。

Step 5：自改mock卷

同樣拿回一篇文對照來改，溫書步驟基本上5個步驟就完成，但如果都是沒有什麼信心，可能睡前或返學前重聽錄音，我自己都會聽番，整個流程的重點是不要把當自己正在溫書，要相信這個方法是會work，做就可以，不要給壓力自己。

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從不補習

南哥強調這5個Step缺一不可，而且非常有效，她從小五就開始鑽研讀書方法，基本上由全班尾20幾變全級第一名，而且從不補習，

補習嗰時都係恰眼瞓，補習老師就會嬲我，我同自己方式去做卷，有效率過我去做人哋啲卷，因為人哋俾卷你就係餵你食嘢，你自己出mock卷你要諗埋點解，其實對我嚟講係active learining(主動學習)。

而南哥小時候是泳隊，放學練完水，食完飯已經差不多晚上9點，要10點才有時間去溫書，但最遲12點就要睡覺，所以她才習慣了這個溫書模式，

我很相信自己做完份Mock卷一定考得好，一定要有信心，及捉到條路，就可以將溫書時間縮短，溫書最重要要有信心。

出身傳統名校成績要求高

南哥表示，在瑪利曼小學讀書，學校對學生的成績要求極高，「95分先係A，每一份卷margin of error係5分，甚至乎想A+就一定要99或100分，大家讀書都好認真，但到中學大家都著重了課外活動，我中學成績都唔係最top，我去了唱歌，游水或做童軍，我覺得學校又俾我多自由度我去玩，我唔記得自己最高分嘅卷，但我一定記得自己最低分，好似份卷28分滿分，我有一次考了3分，老師寫了3.28，我還跟隔離同學講3.28我生日呀，呢份卷要留念呀，個時氣氛係咁，當然都有讀書好叻，就會好仰慕嘅眼神。」

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美國申請獎學金準則寬鬆

南哥讀至中四後，到美國升學，她坦言兩個家姐已經在當地讀書，而且她也想「逃離屋企」，完成了高中課程後，她以全額獎學金入讀加州大學戴維斯分校，以高等榮譽成績畢業於傳播及舞台系，她坦言獎學金足以支付學費及生活費，而美國的大學對於學生申請獎學金準則相對寬鬆，

Ivy League（常春藤盟校）最TOP學校都會給獎學金引學生過去，中學畢業最後一年，老師都會給我們一個LIST，有一堆獎學金，你們喜歡就自己報，有些是畫幅畫，用45分鐘畫幅畫，可以拿到1萬美元獎學金，何樂而不為。有時就可能會做個Interview。

南哥大學畢業後，參加了International Leadership Foundation(國際領袖基金會)，這個計劃是將美國大約30幾個華人學生，分布在政府的不同機構，包括是NASA (美國國家航空暨太空總署)、國防部、或者議國會，而當時南哥就被分派去了退伍軍人部政府總部，誤打誤撞下做了記者及新聞主播，她強烈建議去美國讀書的同學參加，是很好的生活體驗。

不過當時剛畢業的南哥，嫌生活太安穩，

安穩到一個點我是可以3點去買菜，上office都冇嘢做，對於一個剛畢業的畢業生是太過安穩，就覺得退休才回來做，我就寫了一封家書給阿媽，我2星期後回香港，就是這樣回來工作。

放棄美國舒適安逸的生活，回港追逐演藝夢的她，不感到後悔，南哥坦言「做到了自己想做的事」，她說：「早上返投資者關係(IR)工，晚上就練歌及通宵拍廣告，每天只睡幾小時，更住過劏房，不過唱歌成為了她每星期最期待的事，

當時我限住自己使費70元，人工1萬1千，不自覺就會行去7仔買朱古力食，當時會忍，可能太沉醉，就不會覺得辛苦，精神超越了肉體。

勉勵DSE考生

南哥勉勵一眾DSE考生一定要忠於自己，做自己想做的事，「好多時你身邊老師、同學、家長俾壓力你，話俾你聽你條路要點行，你其實你唔想行的話，你唔會行得好，即使你畢業後做到大家想你做嗰樣嘢，你考到晒，但之後你會後悔，你一定要相信自己想做的事，然後不要理其他聲音，放晒所有精力，做唔到就搵其他方法，睇Youtube都好，不要怕醜，不恥下問，要拿回自主權，我想做的事我要想方法，去成就這件事，而不是為別人而做。有信心就得喇!」

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記者:陳麗薇