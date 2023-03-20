【好人好事】愛心兔奴花盡積蓄組義工隊救兔 每年為200隻棄兔尋獲新家庭

▲ 兩位愛心義工拿積蓄帶兔仔看醫生，阿B曾於9個月內花掉17萬元醫療費，但她說見到兔仔能重拾健康以及找到新家庭，絕對是值得的。

90後Winky自小愛小動物，發覺坊間缺乏援助兔仔組織，於是在2015年以一人之力創立「兔廬」，救助棄兔及為牠們尋找新主人，她的無私精神觸動同樣是兔奴的阿B，並加入組織一起做義務工作。

二人更用上積蓄帶兔仔看醫生，阿B曾於9個月內花掉17萬元醫療費，但她說見到兔仔能重拾健康以及找到新家庭，絕對是值得的。

成為一位兔奴，Winky解釋原來是對兔仔一見鍾情。「我本身是貓奴，17歲時行經一間寵物店，見到一隻兔仔好可愛於是便買回家，從此便深深愛上這種小動物。其實我未接觸兔仔前，一直想開流浪貓狗中心，但後來發現坊間對兔仔的支援很少，便於2015年創立兔廬幫助被遺棄的兔仔。」

始終一個人能力有限，幸得阿B在2021年加入，分擔Winky繁重的義務工作。阿B說：「我以前到日本廣島縣大久野島旅行，島上有很多兔仔，我被牠們可愛的樣子迷倒。回港後我便決定領養兔仔，在網上搵到兔廬並認識Winky，大家傾得很投契，理念一致，於是我便自薦做義工。」

▲ Winky（圖左），以及阿 B（圖右）各有正職，但不時抽時間為兔廬做義務工作。(湯致遠攝)

緊急救兔致傷痕纍纍

兔廬的宗旨是「拯救被遺棄的生命，推動社會領養風氣」，最主要的工作是拯救被遺棄的兔仔，幫助尋找新家庭。

Winky解釋：「跟其他同類型機構不同的地方，我們是會外出拯救，當收到通知街上發現兔仔，我們便會救兔並帶牠看醫生，確保身體健康並適合被領養，便會為牠尋找新主人。」

▲ 阿B說上門救兔中，經常發現牠們居住環境欠佳，部分獲救的兔仔的健康欠佳，要即時帶去見獸醫。（被訪者提供圖片）

阿B說香港並沒有野兔，流連在街上的兔仔全是被棄養的家兔，近年大部分棄養原因多數是移民、家人不喜歡、敏感及跟家中其他動物（如貓狗）關係不佳等等，但也有情侶分手或風水的原因。

由於每次收到棄兔通知，都會到現場營救，有時因太危急便在毫無準備下出動，Winky說不時弄至傷痕纍纍。「記得創會不久，接報中文大學附近的草地有多隻棄兔，我當時正在跟朋友食晚飯，由於情況太危急便趕到現場，由晚上10時搵到凌晨4時，最後救出10隻兔仔。由於當晚我沒有佩戴裝備，如手套及蚊怕水等，所以全身被蚊咬及手腳被草𠝹損，皮膚又痕又痛。」

生離死別最難受

皮肉之苦尚可接受，但遇上生離死別，二人自言相當難受。Winky說：「有次我在垃圾站發現一個兔仔籠，入面有3隻兔仔，牠們全身滿布大小便、發出強烈臭味，相當污糟，我便把兔仔拿回家暫托，為牠們解毛結已花了兩小時。隨後替牠們作簡單身體檢查，發覺其中一隻兔仔肚子有異物，起初以為是腫瘤，第二朝我立即帶牠到診所，護士替牠照完X光便隨即恭喜我：『牠有咗 BB。』當時我很開心，但兔仔嚴重營養不良，於是便立即為牠補營養，怎知牠兩日後誕下兔B，但因沒有兔奶，我見着5隻兔BB因缺乏營養逐隻離世，但卻愛莫能助，心情很悲痛，這事至今仍有很大陰影，但卻帶給我很大的動力要救助其他兔仔。」

▲ 不少救出的兔都健康欠佳，阿B及Winky經常要自掏腰包帶牠們看醫生。（被訪者提供圖片）

至於當時加入兔廬只有數個月的阿B，亦經歷過一次重大事件，至今仍未能忘懷。「當時我們收到一位母親求助，指女兒養有十多隻兔仔卻照顧不到。上門後發現兔仔只住在露台，但缺水缺糧，居住環境極度惡劣，我們想把牠們全部接走，但女兒不願意，只能讓我們帶走一隻，當時決定接走其中一隻正流血的兔仔，並立即帶牠看醫生。第二天女兒來電說有隻兔仔情況惡劣，我叫她即時帶兔仔到診所，我趕到診所只見牠奄奄一息，我激動大哭起來，當時醫生問是否讓兔仔安樂死，女兒冷冷掉下一句：『佢死啦？』隨後兔仔接受安樂死，醫生叫女兒看屍體，女兒抬起兔仔的頭說：『佢真係好污糟。』我聽到後很心寒，覺得她很冷漠。」隨後阿B再接走一些兔仔，其中一隻被她領養，至今已兩歲了。

9個月花掉17萬元

兔廬創會至今已8年，每年平均救兔約200隻，有些被救的兔仔身患重病，需要很大筆的醫療費用，經常由阿B及Winky自資，阿B直言加入兔廬頭9個月已花掉17萬元，但卻覺得兔仔的生命是無價，絕對是值得。現時機構開拓更多資源，會向公眾募捐物資及贊助費，還會不時舉辦領養日，希望能為兔仔找到新家庭。

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兩位兔奴寄語計劃養兔的人士，必需要有充分的考慮及準備。Winky說：「大家應預留一些資金作兔仔的醫療費，因香港的兔仔獸醫不多，故診金亦較高。另外，照顧兔仔要具有耐性，別以為牠們個性溫馴及寧靜，其實牠們有時會咬木傢俬，故要懂得如何處理。」

阿B則認為主人要把兔仔當成家人，為牠籌劃一生。「兔仔的壽命大約7至10年，有時甚至長達15年，故此主人在自己人生階段中，好似結婚生仔及移民等等，請把兔仔納入規劃內，因為牠是你家庭的一分子。」

▲ 兔廬定期舉辦領養日，希望為兔仔尋獲新家庭。（被訪者提供圖片）

記者：招美寶