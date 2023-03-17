沈震軒曾因深近視放棄消防員夢想　決心矯視後反更多戴眼鏡

▲ 沈震軒分享矯視經驗。

藝人沈震軒出席活動，分享接受植入式隱形眼鏡（Implantable Contact Lens (ICL) 矯視手術體驗，他指矯視後不但擁有「零負擔」清晰視野，更為人生帶來新突破，更能全情投入工作及享受運動樂趣。

「四眼」限制了想像，沈震軒表示由於深近視的緣故，自小背負有很多心理壓力及自我束縛。「細個人人我的志願都係消防員、運動員，我一早已經放棄了。」

此外，他亦因戴眼鏡而一直「忌水」：「以前好多水上運動都好少玩，怕係水度甩咗隱形眼鏡，會乜都睇唔到好危險。」成為藝人後，卻不能逃避下水工作，有一次要演蛙人，他口裏說沒有問題，心裡卻擔心忡忡，怕在水中掉了隱形眼鏡會有危險及影響拍攝，幸好最後也能順利完成。

▲ 曾因近視帶來不便。

安全以外，沈震軒的眼睛健康也頗受影響，「我試過因為拍攝，3日3夜無除過Con。」沈震軒分享，拍攝工作緊湊，很多時候工作期間沒法摘下隱形眼鏡，讓雙眼休息，當時雙眼出現紅筋，他非常擔心隱形眼鏡會溶化。更有次在拍攝期間弄丟了一隻隱形眼鏡，在沒有其他辦法下，唯有「死頂」，全程只靠一隻眼的視力支撐。

基於日積月累的誘因，沈震軒終於下定決心做矯視。向醫生了解之後， 他發現植入式隱形眼鏡矯視最大差別就是不用切割眼角膜，而且屬於「可還原技術」， 萬一日後出現其他視力問題， 亦可以透過更換植入鏡片處理，因此認為更切合自己的需要。

外觀方面，沈震軒笑說： 「有趣是而家比以前帶多咗眼鏡，因為咩款式都戴得， 又唔使變豆豉眼 。」他解釋以前阻於近視度數問題，佩戴鏡片很厚的眼鏡，不但局限了款式，更令他由大眼仔變豆豉眼。在接受矯視手術後，煩惱全部一掃而空。