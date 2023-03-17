【口罩自由】億萬富豪搭飛機出價78萬　要求鄰座女子除口罩

▲ 有錢人的世界，平凡人不懂。美國一名億萬富豪搭飛機出價78萬，僅要求鄰座女子除口罩。

經過新冠肺炎一疫，不少人仍選擇口罩不離身，以保障自己，但不認同的人也不必刻意挑釁。美國一名億萬富豪就僅因自己反對戴口罩，出行時使出金錢誘惑，要求鄰座女子脫下口罩，結果遭拒絕後還不忿留下嘲諷，引起討論。

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綜合外國媒體報道，身價約2.3億美元（約港幣18億元）的美國矽谷億萬富豪Steve Kirsch，是知名的反疫苗人士，且曾多次被指控胡亂散佈疫情消息。本月10日，他在Twitter發文表示，自己在搭乘達美航空頭等艙時，看到旁邊的女乘客戴著口罩，於是主動向其表示，只要她肯脫下口罩，就會支付給她100美元，但遭女乘客拒絕。Steve不死心，將金額不斷提高至10萬美元（約港幣78萬元），但女乘客仍拒絕他的提議。

Steve對此感到氣憤，更指出當飛機餐點送上時，女乘客卻馬上脫下口罩。他在Twitter發文、事後還在個人新聞網Steve Kirsch's newsletter嘲諷：

我對她說，口罩完全不管用，但她仍不接受我。覺得吃東西時不會被感染？其實當她摘下口罩吃東西喝水時，就已經完全暴露在病毒中了。我不明白她為何不敢接受挑戰。

Steve的言論引發一衆網民批評，有人指他隨意挑釁、和陌生人打賭是「不正常」、「先把10萬美元拿出來再說」；也有人以切身經歷告誡Steve，在疫情下戴口罩的重要性，否則很可能得不償失：

染上新冠住院後，我的帳單已負擔超過30萬美元，包含叫滿員的醫療直升機費用8萬美元；再加上收入損失、肺部損傷、長新冠後遺症和復健費。我想至少需要500萬美元。

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責任編輯：羅嘉欣