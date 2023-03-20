【從零開始的新世界】柳應廷坦承演藝行業壓力大　Jer笑言姜濤教主偶包最重

▲ Jer為首支親自作曲的作品《從零開始的新世界》宣傳。

MIRROR成員Jer（柳應廷）最近推出個人新歌《從零開始的新世界》，跟以往較暗黑的曲風截然不同，反而來個極端之最，輕快節奏猶如置身迪士尼慶典，令人舒暢愉快。首次擔任作曲的他，邀來曾為其創作《MM7》的樂隊 The Hertz主音Herman一起創作旋律。曾自認不擅跳舞的Jer，在MV中破格地成為跳唱擔當，展現另一面的柳應廷。

【MIRROR成員】柳應廷新歌推出日子有玄機 Jer騷舞藝：隱藏咁多年終用得著

舒緩都市人壓力

對於首次作曲的作品，Jer給予自己80分，整個創作過程僅花2小時便完成。向來有作歌的他對自己的表現大感滿意：「以往寫歌都在埋頭苦幹地改，反而今次沒想多，下了筆就決定這樣。」

直言唯一需要改善的地方，仍然是跳舞部分，認為應該跳得再起勁一點。不過Jer經過4年男團的訓練後，今次僅花了一星期時間練舞，排了兩次便拍攝，比起以往絕對大有進步，笑言：「就快勁過Anson Lo，挑戰他的嘭嘭嘭歌！」

▲ （文子健 攝）

大讚小朋友乖巧

有份參與MV選角及拍攝題材的Jer，將心目中的夢幻國度打造於MV當中，更出動小朋友舞蹈員，認為小孩最善良最純真，傳揚愛的訊息力量最大。

回想拍攝當天，他大讚小朋友很乖巧十分合作，專注力比想像中好。他信心十足地謂小朋友會開始喜歡自己的歌，希望能開拓小朋友市場唱兒歌：「Disney來來去去都是外語、英文歌，需要一首廣東話版本的歌曲。」

談及為何創作此類作品，Jer希望第一首自創作品為罕有的廣東曲風，同時認為如今社會很需要正能量，緩衝一下都市人壓力：「沉重情緒的歌以前都聽夠了，很久沒有正能量的歌曲。」

他續稱：「大家似乎已習慣不會慶祝，自己活著在這個世界有多幸福，希望藉歌帶出『放鬆啲啦，都市人』的訊息。」至今已累積逾10首個人單曲，作為歌手他坦承目標是出碟及舉行個人演唱會，希望有朝一日能將「阿Jer腦裡幻想的世界」呈現出來給「柳柳粉」欣賞。

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不介意演變態角色

Jer有份提名「第41屆香港電影金像獎」最佳新演員，演技方面備受肯定。

問到可會想進軍舞台劇界？曾學戲劇班演出過《雪狼湖》、百老匯等音樂劇的Jer，揚言有機會希望可以將多首作品串連一起成音樂劇：「覺得也是一件蠻震撼的事！其實也想挑戰喜劇或瘋瘋癲癲的角色，演戲世界就讓你當一個平日不會以那個性格去生活的人。見Lokman拍《命案》變態角色，我也想試一下！」

不過，Jer表明主要道路是向音樂方面發展。

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【MIRROR成員】紅館意外發生一個月 Jer有感而發深夜直播唱《呼吸之間》

「輔導」隊友心理

2018年參加ViuTV真人騷《全民造星》出道至今5年，Jer坦承在演藝行業壓力巨大。

但他已是較樂觀的一群，認為心理和生理病全來自不快情緒，希望將正能量氛圍感染身邊人：「不要給框框自己，特別我們經歷了一些不容易度過的事後，更加要輕鬆一些才有良性循環。」

而去年7月，MIRROR紅館演唱會發生墮屏意外事故，12子隨即被安排休團兩個月，一眾成員經過一段日子才走出陰霾。

▲ （文子健 攝）

Jer自認是隊員的「社工」，不時跟他們聊天「輔導」，並踢爆「人氣王」姜濤和「教主」Anson Lo偶像包袱較重，從不敢在鏡頭前開懷大笑：「我時常跟他們說笑，叫他們放鬆一點。特別偶像團體包袱太多，被很多東西框著，他們不敢笑。」

他續說：「樂迷喜歡我們，某程度是因為我們來自真人騷，喜歡笑便笑，喜歡哭便哭，甚麼都是真的人。我想他們回憶起那種最真、相處最舒服的自己是怎樣。」Jer認為從小在健康家庭環境成長，家中追求簡單教育，沒有家長對他的「包袱壓力」，故活得樂觀。

另外，近期Jer不時在社交平台分享做健身的相片，對於操肌他否認為騷肌見人作準備時：「相信粉絲不會透過我的身材去滿足，音樂上也有好多滿足的地方。」

令他開心的是，原來分享運動照片能感染粉絲齊齊動起來，尤其大部分「柳柳粉」為文青粉絲，很需要多點運動的正能量。

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髮型：Man Chan @CHIC Private I salon

化妝：Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre、Yumi Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre

服飾: Issey Miyake, BOTH

場地：HERE Studio

記者：馮雪怡

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