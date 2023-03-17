【健康解碼】手指肥大藏致命危機　24歲男細菌侵腦險死 【附杵狀指檢測方法】

▲ 手指肥大藏致命危機， 24歲男細菌侵腦險死 。【附杵狀指檢測方法】

手指頭肥大、俗稱「杵狀指」原來是心臟病先兆！台灣一名24歲男子日前在住所昏迷不醒，送院搶救後，發現其腦有膿瘍及積水情況，需進行緊急開腦手術才恢復意識。值得注意的是，醫生在為病患診症期間，得悉男子兒時曾進行心臟手術，加上其手指頭鼓脹，即「杵狀指」情況。最終發現男子原來心臟有破洞，導致血液逆流，腦部才衍生出併發症，幸搶救及時，才救回一命。

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中國醫藥大學兒童醫院兒童心臟科醫師戴以信表示，該名病患有先天性心臟疾病，兒時曾開刀過。最近幾個月男子開始出現多種不適，包括頭暈、平衡感差、嗜睡、手腳無力，發燒的感染症狀，以及杵狀指，這些都是心房中隔缺損徵兆。

戴以信指，病患因心房中有缺損，致長期慢性缺氧，當身體有化膿感染，細菌便會直接由心臟「破洞」通過動脈大舉侵入腦部，造成腦膿瘍再引發腦積水，幸好經緊急手術清除腦內膿瘍，加上心導管心手術，成功將心臟破洞補回，令病患手術後恢復良好。

中國醫藥大學兒童醫院結構與先天性心臟病及超音波中心副院長謝凱生教授表示，年輕人出現腦膿瘍非常罕見，臨床上多半與先天結構心臟病有關。

謝凱生建議，若臨床上有觀察到「杵狀指」手指指甲床角度大於180度，很大可能是長期缺氧造成，尤其是正值青壯年的先天性心臟病病人，最好儘快求醫。

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責任編輯：羅嘉欣