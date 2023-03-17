【旅遊2023】深圳必去6大特色按摩水療店　24小時營業+正宗泰式揼骨+SPA界愛馬仕

▲ TOPick為大家推介6間性價比高的特色按摩水療店。

不少香港人平日工作繁忙，開關後最愛快閃深圳，食盡美食大飽口福之餘，揼骨按摩亦是指定行程。TOPick為你精選推介深圳6間交通方便、CP值高又別具特色的按摩水療中心，不論情侶拍拖、親子遊、閨蜜遊或三五成群，都總有一個適合你，即刻出發!

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正宗泰式-泰適SPA館

▲ 療程結束後，更可享用泰式甜品。(圖片來源: 小紅書@吃吃)

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港人最愛泰式按摩，這間泰適SPA館鄰近福田口岸，主打正宗泰式按摩，如足療，肩頸按摩、全身按摩、精油SPA、香薰護理、泰國草藥熱敷等。

店內裝潢設計以東南亞風情、泰國風為主，環境舒適又乾淨企理。療程結束後，更可享用一款泰式甜品，如椰子凍、芒果糯米飯及椰汁西米露等。

泰適SPA館

購物公園店

地址：福田區福華一路與中心二路交滙處購物公園北園A區3樓

交通：深圳地鐵購物公園站B出口

后海地鐵口店

地址：海德三道卓越后海中心三樓L3-03

交通：后海地鐵站H出口

羅湖萬象城店

地址：深南東路金豐城大廈B座25樓全層（深圳書城旁）

交通：地鐵1號綫大劇院站F出口

萬象天地店

地址：大冲一路大冲都市花園1樓臨街商鋪

交通：高新園地鐵站B出口

卓悅中心崗廈城店

地址：崗廈一路崗廈城A座1803號鋪

交通：崗廈地鐵站B出口

SPA界Hermès -COMFY舒悦

▲ 簡約設計配上柔和燈光。(圖片來源: 小紅書@CRYSTAL)

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作為深圳第一家身心治療SPA，主打花精芳療、精油按摩、全身推拿等全方位SPA服務，被稱為「深圳SPA界愛馬仕」，深受女士們歡迎。

一進店就有花精裝置特色牆，店內以米白、白色及灰白裝潢設計為主，配上柔和燈光，令環境格外幽雅寧靜，可以安心地放鬆身心。按摩前，可自選免費飲品，亦有店員介紹花精油功效。療程結束後，更可在休息區享用茶點和水果。

COMFY舒悦

地址：南山區文心五路33號海岸城購物中心5層501-4

交通：地鐵2/11號線后海站E2出口

平價高端日式按摩-湯悅溫泉汗蒸

▲ 設有多個蒸房選擇。 (圖片來源: 小紅書@善美Sammi)

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近年深受年輕男女歡迎的日式按摩中心之一，湯悅溫泉汗蒸以簡約現代日式為主，主打「24小時吃喝玩住一條龍」服務。開業初期更推出優惠價100元人民幣起玩盡娛樂設施、24小時門票及按摩相關服務吸引客人。

汗蒸店設有餐廳區域、酒吧區、娛樂區、按摩桑拿SPA區、洗浴區及休息區等。環境乾淨舒適，加上洗護用品設備供應齊全，因此成功吸引大班OL客人及家庭客不停回顧。

湯悅溫泉汗蒸

地址：福田區車公廟泰然四路109棟泰安軒B座

交通：地鐵1/11號線車公廟站C出口

親子旅行-湯崎·溫泉生活

▲ 24小時營業，大家可以盡情食、按摩及玩樂。 (圖片來源: 小紅書@好朋友雪儿)

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前身為港人熟悉的深圳按摩場-水立方。6層高的湯崎設計裝潢走日式簡約風，設備十分齊全，當中包括300間按摩房、餐廳區域、休閒娛樂區域、水療設施、洗浴區及休息室等。

另外，服務亦相當細心，提供一次性內衣褲、卸妝護膚及化妝用品。地理位置方便，24小時營業，加上價錢經濟實惠，亦設有兒童遊樂設施，難怪成為親子旅行好去處。

湯崎·溫泉生活

地址：深圳福田區福田口岸港城華庭裙樓1至6樓

交通：落馬洲福田口岸過關後步行約10分鐘/地鐵4/10號線福田口岸A出口

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異域風情- HIGHT TO HIGHT頭療養髮藝術祕境SPA館

▲ 大家可以好好放鬆肩頸，舒緩身心壓力。 (圖片來源: 小紅書@nnaiba)

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被稱為「SPA界頭療天花板」的Hight to Hight，以土耳其異域風裝修為主要設計，主打精油按摩配合東方傳統天然中草藥的頭療體驗。店內裝潢富麗堂皇，配上華麗復古的裝飾，如置身土耳其一樣。

店員會先對頭皮進行檢測，再配上適合的草藥療程及筋絡按摩，放鬆你的肩頸，舒緩身心壓力。完成療程結束後，可在冥想角休息，亦可到空中酒吧享用甜品及飲品，好好享受安靜舒適的環境。

HIGHT TO HIGHT頭療養髮藝術祕境SPA館

地址：南山區沙河西路華潤置地大廈E座29樓C3室

交通：地鐵1號線高新園站B出口

影院式養生足浴-大桶大·影院足道

▲ 配上健康茶飲，適合養生人士。(圖片來源: 小紅書@大婷婷Chloe)

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品牌成立約20多年，全國擁有超過300間分店，是當地人常去的連鎖影院式足浴按摩店。店內設計走古樸簡約風，技師手法專業，不少網紅更將它評為「按摩養生界的性價比天花板」。

足療店設有雙人、三人等房間選擇，可根據需要選擇大或小套房。而房間內亦配置大屏投影及提供免費甜品小食，大家可以一邊看電影，一邊享受足療按摩。

大桶大·影院足道

京基水貝店

地址：翠竹街道水貝社區文錦北路2028號逸湖居0203

交通：洪湖地鐵站D出口

筍崗HALO廣場店

地址：羅湖區梨園路8號HALO廣場一期二層12號舖

交通：地鐵9號線園嶺站D出口

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責任編緝：張懿慧