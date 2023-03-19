【超市大搜查】長期攝取高鈉損骨骼生長　29款較低鈉即食咖哩包

▲ 29款較低鈉的即食咖哩包。

即食咖哩好味，款式又多，如不太擅長煮食或需快速準備飯餐，咖哩包是方便之選。市面有多款即食咖哩包，大部分味道濃郁惹味，要多留意當中的鈉含量，如兒童長期攝取高鈉有機會損骨骼生長、致血壓高、影響口味取向等。TOPick搜查多間超市的即食咖哩包，了解它們的鈉含量，找出29款「較低鈉」的即食咖哩。

市面的即食咖哩包主要以日本品牌為主，有不少主打給兒童食用。選購即食咖哩包留意營養標籤卡路里，了解成分材料之外，可留意有否加入添加劑，如穩定劑、乳化劑、酸度調節劑等，亦要注意鈉含量。當中有可愛的卡通包裝，不過它們全都不是低鈉。

據本港《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，每100克固體食物含不超過120毫克鈉可稱為「低鈉」，另據食安中心印製的「購物指南卡」，每100克含超過600毫克鈉的食物可視為「高鈉」。

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兒童長期攝取高鈉影響鈣吸收

營養師李杏榆（Annie）接受TOPick訪問提到，家長需要關注高鈉，世界衞生組織沒有建議兒童每日鈉攝取量，但基於建議成人每日鈉攝取量應少於2,000毫克，小朋友可參考之去減少，年紀愈少更要減少攝取量。Annie提到食用咖哩包時每次都食一整包，一般一包即食咖哩包160克至200克，以平均每100克含500毫克鈉，雖然不屬高鈉，但計分量，每餐每包已攝取了800至1,000毫克鈉。

有關兒童長期攝取高鈉的影響，李杏榆指出鈉質過高會影響其他營養吸收，如容易導致鈣質從尿液中流失，可知道小朋友發育期間需要鈣質幫助骨骼生長，如果鈣質攝取量不足或大量流失，有機會影響骨骼健康，骨質密度會成長得不好。

此外，李杏榆指攝取高鈉直接影響小朋友的血壓，出現血壓高；濃味食物、多汁食物增加食欲，有機會致吃食物過量，影響食其他食物的胃口；習慣濃味食物，未必想吃回清淡的菜式，影響小朋友日後未來食物的取向。

29款較低鈉即食咖哩名單

TOPick搜查多間超市的即食咖哩包，發現29款較低鈉即食咖哩，以每100克計，它們介乎350至582毫克，最低是CANYON即食兒童咖哩。另外卡通包裝兒童咖哩的鈉含量未必較低，由393毫克至552毫克不等，跟沒有標明專給兒童食用的相近，只是兒童咖哩一包含量會較少，145克至160克。以下為29款較低鈉即食咖哩，由鈉含量低至高排列：

12款鈉含量500毫克以下

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17款鈉含量500至600毫克

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註︰以上資料一切以包裝為準

營養師教食得較健康貼士

營養師李杏榆建議家長不可依賴即食咖哩包來給小朋友攝取營養，可當作味道調節，雖然部分成分寫明有蔬菜粒，但沒有標明內裡有多少纖維，再者蔬菜粒經過這樣包裝處理，營養價值如維他命和礦物質等都大打折扣。另外，即食咖哩包有豬肉粒、雞肉粒或牛肉粒，但其實蛋白質含量不多。

如果家長間中用即食咖哩包給小朋友佐飯食，李杏榆教路烹調時可另外加多2至3種蔬菜，如粟米、椰菜花、西蘭花或甘筍，以及加多1種或以上肉類，例如雞配雜菜炒香了，最後加咖哩包去調味。食用完之後，家長提醒小朋友飲用多些水，因為一餐半餐吃多了鈉質，飲多些水有助稀釋。

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記者︰顏紫燕