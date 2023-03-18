【校園暴力】聖若瑟書院向受傷學生家長發律師信釐清不實指控　盼教育局介入調解事件

▲ 聖若瑟書院校長黃婉芬昨（17日）召開記者會首度公開回應事件。（曾耀輝攝）

聖若瑟書院於去年11月18日發生校園暴力事件，受傷學生家長林先生早前在校門外示威，並斥責校方處理手法不當，前日（16日）更向教育局局長蔡若蓮遞信請願。校方日前向林先生發出律師信釐清不實指控，並於昨日（17日）首度召開記者會回應事件，指林先透過傳媒報導的發言與事實不符，有必要就校方的處理手法及罰則作出澄清，亦稱尊重言論自由，希望和平及理性地解決事件，雙方家長盡快達至和解。

▲ 聖若瑟書院日前向受傷學生家長發律師信釐清不實指控，望和平及理性地解決事件。（曾耀輝攝；圖中非涉事者）

去年11月該校一名中二學生將一名中一學生按倒地上打架，受傷學生的家長林先生受訪時曾稱，在場一名老師未有及時出手協助。校長黃婉芬昨解釋，事發時已過了下午6時，超出原定課外活動時間，籃球教練亦曾呼籲學生盡快回家，並因私人理由需要先行離校。

她指，事發時在場的欖球教練曾大聲呼叫附近學生「分開兩位涉事學生」，惟他曾於7月時進行手術，未能立刻跑上前處理事件，但已於12秒內制止事件，並為受傷學生檢查傷勢及進行急救，亦有監督學生協助受傷學生洗傷口。

就校方未有主動報警和叫救護車，黃婉芬指， 林先生當時電話回覆指，「可以先讓兒子回家觀察情況，再決定是否需要報警。」教練也曾表達關心，叮囑學生「稍後若有任何需要，務必到醫院接受治療。」她又稱，涉事學生事後感到後悔，希望親自向傷者道歉，但未能聯絡對方。

就處罰方法，教育局指引列明，停課並非處理違規學生的恰當方法，若學校多次告誡嚴重違規學生後，問題仍未改善，才能指令所屬學生停課。黃婉芬指，涉事學生通過心理評估，證實沒有暴力傾向及屬單一事件，校方勒令學生停課3日後，新年假後已復課，並由班主任知會林先生，而受傷學生則於事件翌日已如常回校。她引述林先生認為校方對涉事學生的罰則過輕，建議勒令停課3個月至半年，甚至要求他留級，亦拒絕和解。因此，校方於1月諮詢校董會意見後，本著有教無類精神，希望給予涉事學生機會改過，讓他重新出發，形容罰則「超出教育局條例」。

黃婉芬稱，雙方已於12月進行了兩次會議，交代罰則，但1月因病入院，未能再召開會議交代詳情。黃婉芬亦指，雙方原定於2月22日再次商討有關事宜，但當日林先生於校門外示威，表達不滿，被逼取消會議，留待他心平氣和後再作討論。黃婉芬更指，校方懷疑林先生日前到校查閱有關片段時，在身上藏有錄影器材擅自錄影閉路電視片段，並分享給某傳媒，擔心會引申法律問題。

校方亦表示，期望以理性及和平手法解決問題，會繼續嘗試聯絡林先生，商討處理方法，並希望教育局介入，作為第三方協助調解。

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記者：梁凱婷