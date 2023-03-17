張天穎由網上翻唱成真正歌手　Jaime新歌回憶那些年初戀

▲ Jamie新歌回憶初戀情懷。

張天穎今年首支單曲《1 step at a time》身兼曲、詞、編、監，她表示在編曲上用了Staccato（跳音）在內，希望做到一步一步、慢慢靠近的感覺。為了有更甜蜜的feeling，Jaime特別加上鋼琴的部分，她覺得很多愛情故事都會有鋼琴的情節，很有浪漫的氛圍，所以，在MV中亦有跟男主角Pete一起彈琴的鏡頭。

Jaime構想MV故事時，先想甚麼會是一步一步？然後想起飛行棋，而飛行棋有四位玩家參與，所以便向導演提議這個青春校園四角戀的故事。

▲ MV齊扮中學生。

拍攝當日，現場有真正的中學生在操場舉行活動，Jaime與其他演員立即變回昔日中學生的時候，Jaime說今次是她第一次有對手的MV，所以想藉這個機會多謝三位演員，他們都十分專業及投入。

至於男主角Pete，Jaime直言在選角時看到他外型壞壞但又像乖學生，令Jaime想起初戀男朋友，勾起當年心怦怦跳、被電親的感覺。

Jaime跟MV導演已經是第四次合作，由她出道的第一首歌一起走到現在。Jaime與導演很有緣份，二人相識多年，一起成長。由Jaime在網絡唱Cover歌曲，導演當時剛入行，直到現在，大家一步一步，走到Jaime已成為真正的歌手，而導演亦可以完成美夢。