【假日好去處】啟德體育園維園花展模仿瀑布花海　馴鹿苔畫工作坊倒數兩日

▲ （啟德體育園圖片）

即將於2024年落成的啟德體育園，在維園「香港花卉展覽 2023」舉行首個戶外展覽，展期只剩今明2日。展區有3大主題，吸引市民假日打卡，同時認識啟德體育園。

色彩繽紛的垂直綠化牆

座落啟德，佔地28公頃的體育園採用多項綠色建築和設計元素，將會種植逾1,000棵樹及60多種不同品種的植物。園方於花展率先展出於體育園區採用的模擬垂直綠化牆，模仿瀑布花海。

▲ 園方率先展出於體育園區採用的模擬垂直綠化牆。（啟德體育園圖片）

主場館上蓋的立體壁畫

可容納5萬名觀眾的主場館，以「東方之珠」為設計意念，外牆由2.75萬塊珍珠色調的面板組成，當中包含 1.15萬種不同形狀的三角形，獨特的物料令外牆顏色隨著不同的日光照射下改變。

展覽期間，園方首次公開展出一塊1:1三角形面板，市民可親手觸摸，並於不同角度觀察其呈現不同的顏色，配合主場館立體壁畫，成為打卡熱點。

▲ （啟德體育園圖片）

馴鹿苔畫工作坊

園方於星期六、日在展區舉辦免費「馴鹿苔畫工作坊」，讓市民一邊欣賞花藝，一面親手製作由天然苔蘚風乾物料組成的藝術品。

▲ （啟德體育園圖片）

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚