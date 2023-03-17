【公院意外】博愛、東區及葵涌醫院有假天花及燈罩掉落　仁濟醫院水管被切斷滲水

醫院管理局公布，博愛醫院主座大樓地庫一樓中央消毒及無菌物品供應部今日(27日)下午有一塊假天花掉落，工程人員即時進行緊急維修，檢查後相信由於喉管滲水導致假天花移位掉落。



此外，東區尤德夫人那打素醫院急症室走廊今日下午有一塊假天花的部分碎片掉落。工程人員即時進行緊急維修，檢查後相信由於水喉管滲水導致假天花碎片掉落。

葵涌醫院一個職員洗手間的燈罩於今早掉落，工程人員即時進行緊急檢查。為安全起見，已移除該職員洗手間的部分燈罩。院方亦已要求工程人員為院內同類型裝置進行緊急檢查，以確保職員安全。

仁濟醫院B座南翼一個正進行翻新工程的病房，昨日黃昏有裝修工人意外切斷一條食水管，導致部分病房及走廊出現滲水情況。院方立即關閉水管閘掣及進行清潔，至昨天傍晚已完成清潔。另外，仁濟醫院B座大堂正進行翻新工程，包括安排更換假天花板塊，有關工程與檢查樓宇結構或食水管被意外切斷並無關係。



所有事件均沒有病人及職員受傷，病人服務亦沒有受影響。事件不涉及樓宇結構安全。醫院已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處呈報事件。

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