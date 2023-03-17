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【兩會精神】鄭雁雄︰把握好機遇和須深入反思的關鍵問題　香港必大有可為

政治 22:30 2023/03/17

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

鄭雁雄（中）出席香港廣東社團總會舉辦的學習貫徹全國兩會精神宣講會。（中聯辦圖片）

香港廣東社團總會和香港福建社團聯會分別舉行「學習貫徹全國兩會精神宣講會」，中聯辦主任鄭雁雄應邀出席並作交流分享。鄭雁雄強調，只要把握好中國式現代化的香港機遇，把握好香港發揮獨特地位和優勢的方向路徑，把握好新階段關鍵期香港必須深入反思的關鍵問題，香港就一定能在中國式現代化中大有可為、風光無限。

全國兩會上周完結，鄭雁雄今日出席兩會精神宣講會，他表示，中聯辦將全面貫徹全國兩會精神，全面落實中央惠港政策，竭盡全力為香港服務，他又強調，中聯辦貫徹「一國兩制」方針要全面準確，聽取意見建議要全面覆蓋，對行政長官和特區政府依法施政要全力支持，對維護國家安全要全面加強，對愛國愛港力量要全面團結，對融入國家發展大局要全情服務。

鄭雁雄又充分肯定了廣東社團總會、福建社團聯會，為香港從由亂到治走向由治及興新階段作出的積極貢獻。他強調，學習宣傳貫徹好全國兩會精神是當前和今後一個時期，愛國愛港社團的重要政治任務，他呼籲，要充分發揮社團優勢、充分發揮代表委員作用，走進社區基層，有針對性地開展宣講。

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責任編輯：關景騰

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