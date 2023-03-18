【醫生流失】公院多科流失率達4成以上　深切治療及放射科醫生流失嚴重　

▲ (資料圖片)

公立醫院醫生流失潮加劇，據醫務衞生局提交立法會的文件顯示，去年離職的484名醫生當中，86%均是非退休理由離職。各專科中，深切治療部及放射科為重災區，多個職系流失率達3成以上；港島東3名高級醫生離職，流失率達109%。有醫管局前高層表示，醫管局近年推出的多項挽留人才政策，料需要時間才能看到成果，應提出更具破格思維的挽留人才方法，例如考慮提高個別流失率嚴重專科的薪酬或獎金。

本報分析醫管局去年的統計，九龍多個聯網的醫生流失較嚴竣，九龍中及九龍西聯網分別流失85名及90名各級醫生。多個專科的流失率均達3成以上。其中深切治療部四個聯網，均有大量醫生流失，當中港島西的該科醫生、以及新界東的顧問醫生均連走兩人，流失率達4成。另一重災區為放射科，港島東3名高級醫生離職，流失率達109%；而港島西及新界西的放射科高級醫生流失率達2至3成。另外眼科、婦產科部分職系，流失率亦達4成以上。

以流失人數作統計，內科及急症科的離職人數最多。港島東急症科去年有12名醫生離職，目前餘下57名醫生。內科方面，港島東、港島西以及九龍東，一年內各流失16至17名醫生。

醫管局港島東醫院聯網前總監陸志聰接受本報訪問時指，局方思考挽留人手政策及資源運用時，需考慮可行性、財政等因素，但應具破格思維。他舉例，早年有醫護提出部分工作環境較差、及流失較嚴重的專科，應獲調高薪酬；以往這些建議於公院難以實行，但目前情況嚴竣，亦應嘗試探討可能性。

陸志聰續指，解決人手流失問題，最好始終是挽留人才，畢竟自己人「熟手、有默契」。不過現時只透過挽留，已不足以解決問題。醫管局將於本月前往英國「搶人才」，陸認為應了解清楚每個醫生來港的誘因，當中不少年輕醫生考慮的不是薪金，而是發展機會，應避免「只係搞座談會就算」。

各個專科當中，以放射科醫生的流失最嚴重。醫學會會董、放射科專科醫生覃天笙坦言，特別是在職的女醫生，醫管局應提供彈性工作條件。他亦表示，放射科於私營市場相對蓬勃，亦是醫生流失率特別高的原因。

放射科專科醫生劉仲恒就補充，全球競爭醫生的趨勢激烈，料有醫生因為疫情等因素外流及移民。他指放射科及麻醉科醫生的專科資格，目前有一定程度互通，認為局方應把握機會在這些專科爭取人才。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳展棋