【醫生流失】逾百名離職醫生年資少於6年　年輕醫生流失冠絕各組別

▲ (資料圖片)

醫管局近年力推退休醫生延任計劃，不過醫管局提交予立法會的文件顯示，年資較淺的公立醫生亦有明顯離職潮。去年度年資1年至少於6年的年輕醫生，以及11年至16年的具資歷醫生，兩類「新力軍」流失最嚴重。當中年資1年至少於6年的醫生多達106名離職，高於其他年資組別。

醫管局統計顯示，年輕醫生的離職人數，甚至較年資較久的醫生高。去年公立醫院有11名任職少於1年的醫生離職；而年資1年至少於6年，共有106名醫生離職，當中以九龍東最為嚴重，離職的醫生多達21名。

工作年資6年至少於11年，亦有73名醫生離職；而11年至少於16年資歷，亦有103名醫生離職。至於工作16年至21年、以及21年至26年的醫生，分別有80人及30人在去年離職。

數據亦顯示，去年共484名離職醫生中，共有67人退休，佔13.8%。非退休而離職的醫生有417人，佔86.1%，兩者比例懸殊。

現時醫科生要成為專科醫生，培訓及考核規格，由香港醫學專科學院訂出，每個專科學院培訓和考核都不一樣，一般要再接受五至六年培訓，其中病理學專科及急症科，需要於本科畢業後再修讀6年。換言之，部分工作年資少於6年的醫生，料未取得專科資格，但該類醫生仍流失嚴重。

前醫管局港島東醫院聯網總監陸志聰向TOPick表示，年輕醫生流失令人憂慮。他指醫療體系的趨勢是專科化，醫生身為尖子大多亦希望深造，但年輕醫生一旦離開公院，就會失去專科的培訓機會。他估計這批醫生離職，或涉及移民、健康或人事問題，當局有需要了解該批醫生為何「唔考埋個試先走」。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋