【迷姦藥】25歲男子疑被迷姦倒斃尖沙咀　專家揭秘迷姦藥：用1滴20分鐘失知覺

▲ 專家揭秘迷姦藥，用1滴20分鐘失知覺。

本星期三（15日）一名25歲男子被發現於尖沙咀漆咸道南一間酒店昏迷，其後證實死亡。警方經調查認為有可疑，懷疑涉及同志迷姦。消息指，初步被拘捕的2名涉案男子中，其中一人為陸姓西九龍衝鋒隊警員。而該名男警員的社交平台照片顯示，他經常上載個人照片，身材健碩：

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由於案件或涉及「迷姦水」的使用，那究竟「迷姦水」是甚麼？對身體又可造成甚麼影響？

俗稱「迷姦水」、「G水」的「γ-羥丁酸」（GHB），據香港警務署指出，一般是無色液體，但有時候也呈粉末狀，略帶鹹味，水溶性甚高。GHB 可抑制中樞神經系統，在低劑量下可紓緩焦慮。然而若劑量增加，其鎮靜功效可致渴睡，甚至昏迷或死亡。而自2001年10月起，GHB已被納入本港《危險藥物條例》134章的毒品附表1。

多用一滴可在20分鐘失去知覺

英國廣播公司（BBC）曾報道指出，GHB（gamma hydroxybutyrate）常被俗稱為「迷姦藥」，此藥會被用作休閒和官能刺激，在男同性戀的藥物性愛中使用率相當高。GHB和另一種藥物GBL（gamma-butyrolactone）被人簡稱為「G」，都是一種無色無味的油性液體，能溶解於飲品中被人體攝入。

全球毒品調查創始人、心理諮詢師Professor Adam Winstock警告，G藥物是一種高度危險的藥物：「多用了一滴GHB，20分鐘之後就會失去知覺。」

G藥物能予人快感、提升性慾，但使用過量，即使只是多用了不到1毫升，都可致命。每一種包裝的藥物藥力不一，過量使用可致不同程度的神智不清、抽搐、失去知覺甚至停止呼吸。

G藥物曾被Channel 4紀錄片《性、藥物及謀殺》主持人Patrick Strudwick稱為「強姦犯在2020年的首選武器」。由Channel 4和新聞網站BuzzFeed聯合調查顯示，使用過G藥物的2,700名同性戀或雙性戀男性中，有28%表示曾被侵犯：

它可以在當事人不知情下被輕易加入飲品中，而因為很容易導致失去知覺，於是就經常被那些禽獸們使用。

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責任編輯：羅嘉欣v