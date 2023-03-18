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【令人心痛】男子載孕妻上班出車禍釀2屍3命 3歲孤兒見遺照「頻喊爸媽」

親子 09:12 2023/03/18

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

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馬來西亞前日發生一宗令人悲傷車禍，一名37歲男子騎電動車載孕妻前往新加坡上班，豈料途中發生車禍，釀成2屍3命悲劇，兩人的3歲兒子頓時失去爸爸媽媽。家屬透露，3歲男童整晚一直喊「爸爸」、「媽媽」，頻找父母，對於父母離世似懂非懂，見到父母遺照也叫爸媽，令人心疼。

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綜合外媒報道，事發於前日早上7時許，37歲劉姓男子載著31歲陳姓孕妻去上班，途經馬新第二通道時突失控發生意外，兩人臉部、身體、手部多處受傷，最終命喪現場。

事發後，警方展開調查，初步調查，該案不涉及其他車輛。死者家屬在家為兩人設靈堂，3歲兒子頓成孤兒。家屬透露，因3歲兒子尚屬年幼，並未告知其父母離世事，孩子對父母離世似懂非懂，一直喊著爸爸、媽媽，在讓孩子給父母上香時，見到遺照的男童也叫爸媽。

家屬稱，死者夫婦非常期待第二個孩子出世，也準備好坐月一切，

但這麼幸福的家庭就這樣沒了，我們很傷心，也很難受。

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責任編輯︰王明芳

 

 

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