【令人心痛】男子載孕妻上班出車禍釀2屍3命 3歲孤兒見遺照「頻喊爸媽」

▲ istock

馬來西亞前日發生一宗令人悲傷車禍，一名37歲男子騎電動車載孕妻前往新加坡上班，豈料途中發生車禍，釀成2屍3命悲劇，兩人的3歲兒子頓時失去爸爸媽媽。家屬透露，3歲男童整晚一直喊「爸爸」、「媽媽」，頻找父母，對於父母離世似懂非懂，見到父母遺照也叫爸媽，令人心疼。

影片推介：

綜合外媒報道，事發於前日早上7時許，37歲劉姓男子載著31歲陳姓孕妻去上班，途經馬新第二通道時突失控發生意外，兩人臉部、身體、手部多處受傷，最終命喪現場。

事發後，警方展開調查，初步調查，該案不涉及其他車輛。死者家屬在家為兩人設靈堂，3歲兒子頓成孤兒。家屬透露，因3歲兒子尚屬年幼，並未告知其父母離世事，孩子對父母離世似懂非懂，一直喊著爸爸、媽媽，在讓孩子給父母上香時，見到遺照的男童也叫爸媽。

家屬稱，死者夫婦非常期待第二個孩子出世，也準備好坐月一切，

但這麼幸福的家庭就這樣沒了，我們很傷心，也很難受。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯︰王明芳