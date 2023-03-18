【癌症殺手】21歲運動員健身中頭暈　驗出睪丸癌後3日病逝

▲ 北愛爾蘭一名21歲草地滾球運動員，確診睪丸癌後3天不治。

北愛爾蘭一名21歲草地滾球運動員，日前在健身室跑步機上鍛鍊期間，突感頭暈不適，右半邊身無力、失知覺，送院後第二天竟被診斷出患上睪丸癌，癌細胞更已擴散至肺及頭部，3天後就離世。

據《每日郵報》報道，Daniel Donnan是北愛爾蘭一名草地滾球運動員（bowls player），在當地的賽事中贏過不少獎項。上周四（9日），Daniel如常在健身室運動，在從跑步機下來後感到不適，身體右側失去知覺，繼而被送院。

經醫院腦掃描、照MRI及CT等一連串檢查後，Daniel確診患上睪丸癌，僅僅在確診起計3日後，他就在家人陪伴下辭世。Daniel的家人希望讓更多人知道他的故事，除了為紀念他，也想大眾提高對年輕人患癌的意識。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

睪丸癌患者大多45歲以下

據本港衛生署，睪丸是男性生殖系統的一部份，睪丸癌是指一個或兩個睪丸的細胞異常生長所形成的癌病。

睪丸癌與其他常見的男性癌症不同之處是睪丸癌患者大多是45歲以下的年青男性，它是香港較罕見的癌症。

睪丸癌的成因至今依然未明，但家族中曾有人患上睪丸癌、曾有睪丸未降（隱睪）或睪丸異常發展的情況，都屬高危因素。

而睪丸癌的治療方法，包括單獨或混合進行外科手術、化療（使用抗癌或荷爾蒙藥物）或放射治療（利用X光對付及消滅癌細胞）。醫生會根據癌症部位的大小、癌症對患者生活的影響程度，以及是否有其他病態出現，向患者建議最佳治療方法。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣