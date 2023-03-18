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【癌症殺手】21歲運動員健身中頭暈　驗出睪丸癌後3日病逝

醫生診症室 09:25 2023/03/18

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

北愛爾蘭一名21歲草地滾球運動員，確診睪丸癌後3天不治。

北愛爾蘭一名21歲草地滾球運動員，日前在健身室跑步機上鍛鍊期間，突感頭暈不適，右半邊身無力、失知覺，送院後第二天竟被診斷出患上睪丸癌，癌細胞更已擴散至肺及頭部，3天後就離世。

據《每日郵報》報道，Daniel Donnan是北愛爾蘭一名草地滾球運動員（bowls player），在當地的賽事中贏過不少獎項。上周四（9日），Daniel如常在健身室運動，在從跑步機下來後感到不適，身體右側失去知覺，繼而被送院。

經醫院腦掃描、照MRI及CT等一連串檢查後，Daniel確診患上睪丸癌，僅僅在確診起計3日後，他就在家人陪伴下辭世。Daniel的家人希望讓更多人知道他的故事，除了為紀念他，也想大眾提高對年輕人患癌的意識。

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睪丸癌患者大多45歲以下

據本港衛生署，睪丸是男性生殖系統的一部份，睪丸癌是指一個或兩個睪丸的細胞異常生長所形成的癌病。

睪丸癌與其他常見的男性癌症不同之處是睪丸癌患者大多是45歲以下的年青男性，它是香港較罕見的癌症。

睪丸癌的成因至今依然未明，但家族中曾有人患上睪丸癌、曾有睪丸未降（隱睪）或睪丸異常發展的情況，都屬高危因素。

而睪丸癌的治療方法，包括單獨或混合進行外科手術、化療（使用抗癌或荷爾蒙藥物）或放射治療（利用X光對付及消滅癌細胞）。醫生會根據癌症部位的大小、癌症對患者生活的影響程度，以及是否有其他病態出現，向患者建議最佳治療方法。

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責任編輯：羅嘉欣

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