【RUMOURS】MIRROR首支全球發行英文單曲推出　長腿譚旻萱被12子圍【多圖】

人氣男子組合MIRROR踏出香港，首度推出全球發行英文單曲《RUMOURS》，12位成員都對今次灌錄英文歌印象難忘，而MV特別揀選了舊色理髮店、天際100（sky 100）及香港大球場作作拍攝場地，為MV更富香港特色。

面對正式進軍海外，MIRROR眾人亦有不同的感想與期望。

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MIRROR 12子追女仔

有別於過往MIRROR的團歌作品，今次《RUMOURS》是一首情歌，Lokman說：「好簡單，追女仔，用『Rumours』一字，就係想問你，有冇聽過關於我對你嘅謠言，我有少少鍾意你，成日幻想住你，好簡單直接嘅內容。」

為隆重其事，今次作品亦找來國際級人馬製作，AK介紹道：「《RUMOURS》搵咗曾與BTS合作的音樂人作曲，監製Edward Chan揀呢首Demo係好有型，同我哋之前嘅曲風有少少唔似，內容上亦係第一次講兩性關係嘅Topic，作為第一隻英文歌，係幾新鮮。」

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唱英文歌各有感想

對於首次灌錄英文歌，眾成員各有感想，其中Lokman道：「係幾好玩，錄音時有一個Vocal Coach（聲樂教練） Andrew不斷幫我哋執口音，佢好正能量，不停鼓勵我哋，我哋每唱完一句，都會讚到我哋天上有地下無，令到我哋唱嘅時候都好有自信。」

AK亦說：「Andrew執咗好多咬字、發音，點樣去Fullfil呢首歌，令到今次唱歌技巧有新突破。」Frankie說：「第一次Online錄歌都幾新鮮，Andrew好俾信心我哋去錄，感覺好舒服，同埋令我覺得出嚟成品係好正！」

唱外語有新感受

Jeremy有點緊張，稱：「第一次錄英文歌好緊張，因為要錄英文咬字，喺Andrew教導下係好啲嘅，希望我哋唔會失禮大家啦！」Alton在錄音後有所領會，表示：「我哋唱廣東歌時，可能會著重字正腔圓，但今次唱英文，Andrew會同我哋講Flow多啲，咬字唔使好死，呢啲都要學習過後先知道。」

姜濤亦發現：「特別聽到每個人唱英文嗰把聲，同平時唱廣東歌有分別，聲底會有唔同，我個人好鍾意Ian唱英文歌時把聲，比較自然。」

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至於教主Anson Lo則開心道：「出道以嚟都未試過錄咁多英文字，好好玩！成個錄音過程好新穎，因為過去只有Edward監，今次加上Andrew，成個Vibe認真得嚟加咗一點搞笑，因為每錄一句，Andrew都會讚你一句，佢係錄開國際音樂嘅人，俾佢讚我英文好，令我好自豪。」

而Jer亦感激Andrew的幫忙，他說：「佢喺美國有時差，每次都係凌晨4、5點起身幫我哋，好似未瞓醒咁，呢個係有啲好笑，但好開心可以同到佢合作。」

譚旻萱任MV女主角

雖然《RUMOURS》是首情歌，但MV裡12子周旋於女主角譚旻萱（Mandy）之間，完成不可能任務。

而且MV特別於舊色理髮店、sky 100及香港大球場取景，對於成員來說都感覺新鮮。Tiger說：「我哋去咗彩虹邨一個好舊嘅理髮店，好啱拍攝用，加埋啲燈同煙，所有嘢都好有味道。」

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增添香港味道

Edan也稱：「好有香港風格，好有舊色感覺，喺嗰度主要拍一啲劇情，講述我要看住Mandy，但佢突然唔見咗，然後就有接續嘅劇情發生。另外當中有一幕係望住Lokman同Alton夾住Mandy入嚟，但大家都忍唔住笑，因為Mandy太高了！」

除理髮店，另一拍攝地點sky 100，也令MV多添幾分香港味道，Stanley說：「因為會有好多外國人睇到我哋嘅MV，所以揀嘅拍攝地方都有好多香港特色，其中sky 100係香港最高大廈，可以睇到香港最多嘅風景，而香港嘅夜景係最靚嘅。」

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進軍海外各有期望

因為《RUMOURS》，MIRROR終於聚在一起跳唱，Ian開心道：「好耐冇一齊跳舞，一齊唱歌，大家各有各忙，所以可以聚埋一齊跳舞，係好值得開心。」

對於推出英文歌進軍海外，各人都有不同感想與期望，其中Frankie道：「希望作品多啲人鍾意啦！可以去到其他地方做Show或者成隊一齊去派台，都好開心。」

Jer則坦言：「好開心，係一個好好嘅鍛鍊俾我哋每一位。」Anson Lo表示：「好期待但亦好緊張，要達到國際性Level同Standard係好難，所以唔敢奢望或期待太多嘢，但盡力做到最好啦！」Jeremy最期望的是：「希望可以從香港可以踏上韓國嘅舞台。」

Alton就一貫搞笑語調，說：「希望可以有多啲人認識我哋啦！希望可以借住呢個機會同公司申請，睇下可唔可以搭飛機去外國做嘢嘅機會。」

平常心面對新階段

姜濤則長遠地想：「首先希望可以有香港觀眾嘅認可，海外觀眾係好長遠嘅事，等大家基礎好啲先再諗，而家唔諗太多。」

Edan亦道：「其實我又冇諗我哋要進軍海外喇，我哋冇乜呢個諗法，主要希望有呢首英文歌，可以有多一個機會俾出面其他聽眾會了解到MIRROR。」

Stanley則平常心面對：「其實冇話分邊個語言，當我哋又出多首歌囉，我哋冇話要進軍海外，然後有好大壓力，我哋只係想做好作品，又未試過英文歌，咪試下，可能下次試下普通話歌都唔定，只係多一個唔同語言嘅作品，唔理任何語言，呢首歌係真係好聽，咁多首團歌之中，我係幾鍾意《RUMOURS》，排第一，希望我哋鍾意嘅同時，大家又鍾意啦！」

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